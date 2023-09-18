Напередодні придбав ліки: подробиці смерті ексголови Херсонської ОВА Геннадія Лагути

Правоохоронці встановили по камерах спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті колишнього керівника Херсонської ОДА Геннадія Лагути. Подію розслідують як самогубство. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Подію класифікують за статтею 115 – "вбивство, з додатковою кваліфікацією "самогубство" Кримінального Кодексу України", — проінформували у поліції.

Ексчиновник помер 17 вересня у віці 49 років.

Херсонський політик Віталій Богданов припустив, що Лагута міг покінчити життя самогубством, оскільки перед смертю він придбав в аптеці велику кількість таблеток. Після цього ексчиновника шукали три доби і знайшли ще живого у парковій зоні столиці. Колишній голова ХОДА помер у лікарні.

"До правоохоронців звернулась дружина та адвокат Лагути. Правоохоронці встановили по камерах спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості. Це не перша була спроба Геннадія, так одного разу після невдалої спроби самогубства він проходив лікування і саме в лікарні він отримав підозру за двома статтями КК України. Залишається ще дуже багато питань", — написав Богданов.

Як пише OBOZREVATEL, причиною ймовірного самогубства Лагути могли стати гучні затримання, які відбулися останнім часом. Сам він теж чекав на арешт.

Поліція Києва на момент виходу публікації офіційно не коментувала смерть Геннадія Лагути.

Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА від 26 жовтня 2021 року по 9 липня 2022 року. Він звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, що У РФ знайшли мертвим пенсіонера, який намагався підпалити військкомат. За попередніми даними, пенсіонер скоїв самогубство.

Раніше повідомлялося, що атака ЗС РФ під Авдіївкою обернулась масовим самогубством. По Силах оборони російські окупанти застосували 21 одиницю техніки, але українські воїни відкрили артилерійський вогонь у відповідь, і усі російські машини були знищенні, а приблизно 200 армійців — загинули.