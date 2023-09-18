У полоні та безвісти зниклими вважаються понад 20 тисяч, — голова об'єднання родин полонених

За півтора року після початку повномасштабного вторгнення точна кількість українських військових, які потрапили в полон РФ, невідома.

Можна припустити, що полоненими та зниклими безвісти вважаються близько 20 тисяч українських армійців. Про це в інтерв’ю Фокусу сказала дружина військовополоненого, голова об’єднання родин "Полігон 56" Олена Добича.

"Ми знаємо, що президент Туреччини Ердоган, який нещодавно зустрічався з Путіним, говорив із ним про азовців раніше. Але "Азовсталь" — це не лише 700 азовців, а й кілька тисяч інших. У полоні та безвісти зниклими вважаються понад 20 тисяч. І це тільки військових. На "Азовсталі" було взято в полон близько двох тисяч. На заводі Ілліча — близько трьох. У місті — також близько тисячі. Скільки нарахували? А тепер додамо Херсон. Там тисячі безвісти зниклих, полонених, яких вивезли, коли були наступи на Херсонську область. А ще є Харківська область, Київська, Чернігівська, Донецька, Луганська. І це 5000-7000, про які кажуть?" — зазначає вона.

Нагадаємо, 6 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна хоче повернути усіх українських полонених із російського полону.

Більше читайте інтервʼю Фокусу з головою об’єднання сімей, які шукають тих, із ким втратили зв'язок на фронті Оленою Добичею — "Де наші хлопці?" Скільки українських військових у полоні і чому виник безлад серед пошуковців".