Новий Кадиров для Кремля. Де Москва шукатиме нового лідера для Чечні

Смерть президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова може, як дестабілізувати ситуацію в регіоні, так і бути вигідною Кремлю. Саме у війні кремлівських угрупувань проглядається причина погіршення здоровʼя лідера Чечні. Фокус дізнавався, чого варто чекати Чечні в разі смерті Кадирова зараз.

Чутки про поганий стан здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова зʼявляються вже не вперше. Ще на початку березня 2023 року почали говорити про важку хворобу політика. Тоді Кадиров зник на деякий час з публічного простору. В липні чеченський опозиціонер Тумсо Абдурахманов повідомив, що політик знаходиться при смерті через відмову нирок. Новий виток чуток спровокувала довга відсутність Кадирова в публічній площині та інформація про нібито його перебування в одній з московських урядових клінік. Ситуацію підігріли і численні елітні авто з реєстрацією в Чечні, що заїхали на територію медичного закладу. За неперевіреними чутками, які розповсюджуються в соціальних мережах, Кадирову проводили операцію з трансплантації нирки, але вона не прижилася.

В жодному зі своїх публічних звернень Кадиров не підтверджував факт проблем зі здоровʼям. Так само не було жодної інформації про наступність влади в регіоні, в разі його смерті. Хоча, в березні 2023, як тільки зʼявилися такі чутки, його старшому сину Адаму влаштували особисту аудієнцію з Путіним. До того ж цей захід мав потужну інформаційну підтримку в російських федеральних ЗМІ.

Рамзан Кадиров значно погладшав в порівнянні з 2022 роком. Це може вказувати на стрімкі зміни його здоровʼя Фото: Скриншот Рамзан Кадиров значно погладшав в порівнянні з 2022 роком. Це може вказувати на стрімкі зміни його здоровʼя Фото: Соцмережi

Фокус вже досліджував тему протестних настроїв в Чечні, коли почали зʼявлятися перші чутки про проблеми зі здоровʼям Кадирова. В той же час, в ЗМІ почали все частіше згадувати про його синів. Деякі аналітики намагалися моделювати ситуацію, чи зможуть нащадки Кадирова втримати владу в регіоні.

"Я б поки що не поспішав вірити у фатальність відомостей про здоров'я Кадирова, оскільки чутки поки що ґрунтуються, по суті, на одному джерелі, і поки що це більше інформаційний шум. Але якщо міркувати теоретично заздалегідь, то я думаю, що у Кремля, поки є Путін, достатньо ресурсів, щоб переконати кадировську (або посткадировську еліту) в необхідності збереження ознак стабільності. Річ у тім, що без Кадирова змінюється сама модель відносин Москви і Грозного", — говорить Фокусу оглядач "Кавказ Центру" Вадим Дубнов.

Якою є система влади Кадирова

Чечня є доволі закритим в інформаційному плані регіоном. Вся вертикаль і горизонталь влади побудована навколо родичів та односельців Кадирова. Іншими словами, це класична модель середньовікових кавказьких тейпів. Всі вони обертаються навколо бюджетних схем та розподілу ресурсів.

"Кадиров є авторитарним лідером, навколо нього побудована вся влада в регіоні. Це навіть класична диктатура. Треба розуміти, що Кадиров не один, а ще й клани, тобто тейпи, навколо нього. Клани зроблять все, щоб зберегти владу на існуючу ситуацію", — пояснює Фокусу директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Старшого сина Кадирова вже привозили на аудієнцію до Володимира Путіна. Деякі оглядачі вбачають в ньому нового лідера Чечні Фото: Getty Images

За його словами, смерть Кадирова стане дестабілізуючим фактором для Чечні, але в середньостроковій, а не короткостроковій перспективі. Дестабілізація відбудеться коли частина тейпів залишаться незадоволеними розподілом влади в разі смерті Кадирова, та почнуть апелювати до Кремля.

"Рамзан Кадиров має незаперечну владу та авторитет в Чечні, саме він після смерті батька очолив війну та привів її до завершення. Ми вже бачили, що сина Кадирова Ахмата возили в Кремль, для так званих церемоніальних процедур з Путіним. Влада в Чечні це фактично спадкова монархія, яка легітимізована Кремлем під виглядом виборів там", — говорить експерт.

Вадим Дубнов пояснює, що післявоєнний контракт Кадирова заснований на його ексклюзивності для Москви, він спілкувався з Путіним безпосередньо, і хоча з часом ця пільга згасала, вона залишалася основоположною. Без Кадирова її не буде ні з ким, хто б не був призначений спадкоємцем.

"Фінансовий і силовий ресурс будуть поділені між Москвою і Грозним і всередині Грозного так, щоб не надто порушувати баланс і не давати сигналу для неминучого бродіння знизу. А воно почнеться неодмінно, оскільки осередки колишнього романтизму, чиновницьких образ, кровної помсти (а за кількістю кровників Кадиров і його команда в Чечні чемпіони) нікуди не поділися, і вони почнуть тліти. Ті, хто зараз при Кадирові, це розуміють, і вони продовжуватимуть політику внутрішнього і зовнішнього симбіозу, і, думається, досить тривалий час це в них буде виходити", — говорить експерт.

Смерть Кадирова може бути вигідна Кремлю

Разом з тим, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключив, що погіршення стану здоровʼя Кадирова може бути наслідком боротьби кремлівських угруповань. Саме вплив, який має чеченський лідер є поясненням систематичного впливу на його стан. Тому можлива смерть Кадирова може вплинути на внутрішньополітичні розклади в Росії та до послаблення одного з угруповань у Кремлі, які воюють між собою.

"Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада на Росії є вкрай крихкою і похід Пригожина якраз це довів", – розповів Данілов в ефірі національного телемарафону.

Армія Кадирова орієнтується виключно на його особу, хоч і формально підпорядковується владним силовим структурам Фото: Відкриті джерела

Політичний експерт Ярослав Макітра зауважує, що та модель правління, яку запровадив в Чечні Кадиров не вирощує еліт для заміни, але це не означає, що хтось з його родини не спробує взяти владу. З іншого боку, це може спровокувати конфлікт між чеченськими кланами. Однозначно можна говорити, що смерть Кадирова не розвалить тут систему управління, що є наразі, в Кремлі зможуть стабілізувати ситуацію. При цьому він звертає увагу, що живий Кадиров є не менш небезпечним для Кремля, ніж мертвий.

"Однак, тут інша ситуація, адже живий Кадиров несе теж загрозу Кремлю. Ми зазначаємо, що в Росії після заколоту Пригожина, проходять зачистки будь-яких потенційних сил, що можуть спровокувати дестабілізацію. Кадиров мав близькі контакти з Пригожиним, він також має амбіції, а що головне – армію, яка орієнтується лише на нього. Сюди треба додати амбіції та ініціативи на мусульманський світ поза межами Росії. Тому тут цікава ситуація, яку складно оцінити однозначно", — говорить він Фокусу.