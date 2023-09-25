РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна

На сайті МВС РФ у картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі "національність" стоїть слово "НЕТ", тоді як у картках Хофманського та Шмітта національність вказана правильно.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і суддю Бертрама Шмітта. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС РФ.

За даними сайту МВС, усі троє "розшукуються за статтею кримінального кодексу". Будь-яких подробиць у картках розшуку не наводиться.

На російському порталі "Медіазона" зазначають, що у картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі "національність" стоїть слово "НЕТ", тоді як у картках Хофманського та Шмітта національність вказана правильно.

Картка розшуку судді Ібаньєс Карранси з бази МВС

Крім суддів, МВС Росії також оголосило у розшук прокурора МКС Каріма Хана. У березні цього року проти нього і трьох суддів МКС – Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса – слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про "притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та підготовку до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом".

Ордер на арешт Володимира Путіна

Нагадаємо, 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Отже, якщо тепер російський лідер приїде до однієї із країн-членів Міжнародного кримінального суду, його мають заарештувати. У Росії заявили, що таке рішення нібито не має для країни та її президента жодних юридичних наслідків.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна є "нікчемним" із правової точки зору. А саме встановлення питання про відповідальність російського лідера є неприйнятним.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 4 травня заявив, що Південно-Африканська Республіка вчинить правильно, якщо заарештує Путіна під час його приїзду на саміт BRICS, запланованого на серпень. За його словами, країна готова виконати ухвалу МКС.