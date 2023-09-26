39% із бюджету: у Зеленського запропонували добити економіку РФ через витрати Путіна на війну

За словами глави ОП Андрія Єрмака, Кремль хоче у 2024 році витратити на вбивства мирних громадян практично у 2 рази більше, ніж зараз. Це чудовий шанс для Заходу ввести нові санкції.

Російська Федерація продовжує робити ставку на війну в Україні і тому регулярно збільшує витрати на бойові дії. Зокрема, це може бути помітно у 2024 році. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 26 вересня.

За його словами, Кремль готовий вкладати все, що в нього є, аби продовжити терористичні методи і вбивати українців. Наступного року величезна частина коштів із бюджету РФ піде саме на військові потреби.

"У 2024 році божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це $112 млрд, що майже вдвічі більше, ніж цього року. Уперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету РФ. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну", — написав Андрій Єрмак.

Окремо він зазначив, що в таких умовах міжнародні санкції здатні остаточно поховати економіку Російської Федерації, адже економічного краху уникнути фактично неможливо з такими витратами на війну.

У західних партнерів є шанс закласти підвалини цього краху режиму найближчим часом.

"Звичайно, нам потрібно більше підтримки, більше озброєнь. Потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети та ударні БПЛА, а також техніку. Шалені витрати на армію в РФ — це агонія режиму", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що наступного року на оборону України виділять 1,6 трлн гривень. Президент Володимир Зеленський заявив, що це перший пріоритет для країни, поки триває війна. У ЗСУ має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі.