За словами журналістів, бюджетний баланс Росії покращився завдяки відновленню внутрішнього попиту, ослабленню рубля і уповільненню витрат у серпні

Related video

У серпні російський бюджет знову став позитивним, оскільки уряд РФ скоротив витрати. Крім того, зростають доходи від продажу нафти, які компенсують падіння доходів від енергетики. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами журналістів, профіцит у серпні сягнув майже 456 мільярдів рублів (4,7 мільярда доларів). Це один із найбільших показників 2023 року.

Видання пише, що російський бюджет досі перебуває під тиском фінансових втрат, спричинених веденням війни проти України. Санкції та інші обмеження, введені США та їхніми союзниками, вдарили по доходах країни від експорту енергоносіїв. Доходи Кремля від нафти і природного газу також впали в серпні через субсидії національним нафтопереробним підприємствам.

Як розповів економіст Олександр Ісаков, бюджетний баланс Росії покращився завдяки відновленню внутрішнього попиту, ослабленню рубля і уповільненню витрат у серпні

"Більш упевнені в собі споживачі та падіння курсу рубля на 25% призвели до збільшення надходжень податку на додану вартість і податку на нафту", — розповів він.

Видання пише, що ослаблення національної валюти допомагає РФ скоротити дефіцит бюджету за рахунок збільшення доходів, які Кремль отримує від експорту нафти в рублевому вираженні.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляли, що рубль пробив "дно" всупереч планам ЦБ у 10 разів збільшити продажі валюти. За словами журналістів, Кремль зараз тисне на Центробанк РФ, оскільки "тризначний долар" не узгоджується з риторикою перемоги над санкціями Заходу.