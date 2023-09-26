Ракети ATACMS їдуть до України: російську армію залишать без резервів на окупованих територіях

США готуються передати Україні першу партію ракет ATACMS. Про це ще не повідомили офіційно, але вже пише американська преса та говорять в Конгресі. Фокус розбирався, якими будуть перші цілі для ATACMS та які переваги надасть їх отримання українською армією.

США пообіцяли Україні передати тактичні ракети Army Tactical Missile System (ATACMS). Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на власні джерела в Конгресі. Йдеться про невелику кількість, а дата їхньої передачі поки не називається. Разом з тим, в Білому домі офіційно повідомили, що наразі немає підтвердження цьому рішенню.

"Президент Джо Байден вже кілька разів говорив, що передача ATAСMS можлива в майбутньому. Однак, я не маю жодної нової інформації, щоб оголосити про прорив у цьому питанні", — сказала на брифінгу речниця американського президента Карін Жан-П’єр.

Зі свого боку колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес розповів, що ATAСMS для України, ймовірно, будуть меншого радіусу дії та мати лише касетний боєприпас. На його думку, ця зброя не матиме значної ефективності для знищення цілей в тимчасово окупованому Криму.

"Адміністрація Байдена, схоже, побоюється надання можливостей для високоточних ударів на великі відстані, які Україна може використовувати проти цілей всередині Росії. Велика Британія і Франція були щасливі, що Україна не використала надані нею ракети Storm Shadow і SCALP", — заявив Годжес.

Скільки ATAСMS потрібно Україні

На думку оглядачів, така невизначеність та сплутаність інформації може бути викликана бажанням тримати все в таємниці до останнього. Схожа ситуація і з незначною кількістю, адже це поняття є відносним — може бути десяток, а може й кілька сотень. Для прикладу, під час військової операції в Іраку "Буря в пустелі" (січень-лютий 1991 року) було використано 32 ракети. В ході війни в Іраку 2003-2011 роках їхня кількість сягнула більш як 450 одиниць.

Однак, навіть сто одиниць матимуть значний вплив на перебіг бойових дій та потенціал противника. Так, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що головне — це питання першої поставки, а далі буде тільки нарощуватися. За його оцінками, в США було виготовлено 4 000 ATACMS, частина з них у касетному спорядженні. Не зайвим буде нагадати, що строк зберігання таких ракет становить десять років, потім їх доводиться відправляти на кошторисне продовження строку служби. Зокрема замінюються основні компоненти, електроніка, вражаючі елементи та твердопаливні двигуни. Тому передачу Україні ATACMS можна розглядати, як можливість для Пентагону вирішити питання строків зберігання та їхнього продовження.

Що таке комплекс ATACMS

ATACMS являє собою оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою високої точності та дальності. Їхнє серійне виробництво розпочалося в 1988 році, а вже за три роки прийнято в експлуатацію. Станом на сьогодні розроблено сім модифікацій ракети, що може нести як фугасний та касетний заряд та вражати цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Заявлена точність влучання становить від 10 метрів — для модифікацій з 2003 року до 250 метрів — для старших версій. Перше бойове хрещення комплекси ATACMS пройшли під час війни в Іраку. Платформою для запуску ракет є добре відомі системи M270 MLRS та M142 HIMARS. За інформацією з відкритих джерел, вартість однієї ракети ATACMS останнього покоління складає понад 1,4 млн доларів.

Які цілі для ATAСMS в Україні

Військовий аналітик Петро Черник зазначає Фокусу, що наразі складно про щось говорити, адже ми не знаємо коли нам дадуть ATACMS і яка буде комплектація. Може бути два варіанти — фугасні або касетні. Якщо мова йде про фугасні, то найкраще їхнє застосування буде в знищенні штабів та захищених командних пунктів. Яскравий приклад такого застосування — знищення штабу ЧФ РФ в Севастополі.

"У випадку касетної бойової частини — буде застосування по скупченню техніки та живої сили противника. В будь-якому разі, спектр їхнього застосування широкий — склади паливно-мастильних матеріалів, склади артилерійського боєкомплекту, засоби зв'язку та управління, штаби. Чим далі ми їх зможемо дістати, тим краще, щоб ворог не встигав підвозити боєкомплект. Війна досі продовжує залишатися на 95 відсотків війною артилерії", — говорить експерт.

Своє бойове хрещення ракета ATACMS пройшла під час операції "Буря в пустелі" Фото: Lockheed Martin

При цьому Черник зауважує, що ніхто в публічному просторі не назве потенційні цілі для ATACMS, адже це буде великою послугою ворогу в передачі розвідувальних даних.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважує, що офіційно про передачу ATACMS ми не почули ні від Білого дому, ні від Держдепу, ні від Пентагону. Про це говорять лише американські ЗМІ з посиланням на свої джерела. З того що пишуть, виходить, що йдеться про касетні ATACMS. Можна виділити два таких типи ATACMS M39 та ATACMS M39A1.

"Щодо ATACMS M39 то мова йде про ракету, що містить 950 суббоєприпасів M74 та може сягати відстані в 160 км. На мою думку, їхнє застосування найбільш доречно по ворожих аеродромах. Навіть один з 950 боєприпасів здатен, якщо не викликати детонацію, то значно пошкодити і вивести з ладу літак. Це буде справжній жах для російських аеродромів, ремонтних баз, місць концентрації техніки та ворожої сили. Якщо говорити про ATACMS M39A1, то він має лише 300 суббоєприпасів, але через це, має збільшений паливний бак, тому може досягати 300 км", — розповідає Фокусу Коваленко.

Чому ATAСMS відкриє дорогу для Taurus

Сили оборони України вже мають в своєму арсеналі високоточні ракети Storm Shadow та Scalp. Їхнє успішне застосування вже підтверджено офіційно. Передача ATACMS має відкрити постачання далекобійних високоточних ракет Taurus від Німеччини. Саме таку заяву зробив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Ракети Taurus мають операційну дальність понад 500 км, що в теорії дозволить застосовувати їх для враження так званого Кримського мосту. Щоправда, варто нагадати про певні складнощі, адже Taurus, на відміну від ATACMS, має авіаційну платформу, тому залишається відкритим питання їхніх носіїв.

Для використання ракет Taurus Україні потрібно вирішити питання їхніх повітряних носіїв Фото: MBDA Deutchland

"Ракети Taurus найкраще підходять для винищувачів Saab JAS 39 Gripen, але, я думаю, що наші фахівці знають як їх інтегрувати в існуючий авіаційний парк. Для прикладу, Storm Shadow змогли навісити на Су-24. Я думаю, тут може спрацювати той же ефект, що й з танками. Коли, спочатку Велика Британія надала нам Challenger, США — Abrams, а Німеччина, в свою чергу, Leopard 2. Наразі, Велика Британія вже надає Storm Shadow, чекаємо на ATACMS та Taurus", — припускає Коваленко.

Перспективні напрямки для ATAСMS

Військовий експерт Олег Жданов говорить, що в разі отримання Україною ATACMS, командування вибере оптимальний спосіб їхнього застосування.

"Згадайте, що було, коли ми отримали касетні боєприпаси до 155 мм калібру. Було повне знищення ворожої живої сили та техніки в зоні їхнього застосування. Тут мова йде про HIMARS. Ми зможемо взяти всю смугу протистояння на окупованих територіях. Це дасть можливість знищувати резерви ворога", — пояснює він Фокусу.

Жданов зазначає, що найбільш перспективними напрямками застосування ATACMS є Бахмутський та Мелітопольський напрямки. Якщо говорити про Херсонський напрямок, то ми зможемо повністю перекрити забезпечення російського угрупування в районі Токмака.