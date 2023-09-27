Зернова криза: у Румунії пояснили, чому не заборонили українське зерно слідом за Польщею

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку вважає, що Україні потрібно допомагати, поки вона не переможе у війні проти Росії. Підтримка Румунії полягає в тому, щоб допомогти транзиту українського зерна.

Республіка Румунія не запроваджувала односторонньої заборони на імпорт української аграрної продукції слідом за Польщею, оскільки вважає, що Україні потрібно допомагати, поки вона не переможе у війні проти Російської Федерації. Про це 27 вересня заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Digi24.ro.

Він підкреслив, що його країна не відреагувала як Польща тому, що підтримка Румунії полягає в тому, щоб допомогти транзиту зерна.

Марчел Чолаку розповів, що після консультацій із президентом Румунії Клаусом Іоганнісом, він допустив варіант ліцензування експорту та імпорту української сільськогосподарської продукції. При цьому влада Румунії подумала про захист своїх фермерів.

"Завдяки діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені, але ми не придумали заборони, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це неправда", — повідомив політик.

Війну Російської Федерації проти України Чолаку назвав війною диктатури і демократичного світу.

"Це не війна між Росією та Україною, це не між Путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом. Можливо, цього року багато румунів менше поїхали у відпустку, тому що були якісь зайві витрати, які були спровоковані цією війною, але ми якось не замислюємося, що відбувається в Україні з тими людьми? І подивимося, що буде з тими людьми", — додав він.

Нагадаємо, 18 вересня з'явилася інформація, що у відповідь на заборону імпорту своєї сільськогосподарської продукції, Україна збирається подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини, про що в інтерв'ю виданню Politico повідомив заступник міністра економіки і торгівлі — торговий представник України Тарас Качка. Матеріали повинна буде розглянути Світова організація торгівлі.

Крім цього, 18 вересня Угорщина, Польща та Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна. Три країни ухвалили рішення припинити свою участь у роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо зернової проблеми.