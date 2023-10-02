"По вуха в л*йні": у Верховній Раді відреагували на пост Маска про Зеленського

В Україні не зрозуміли сарказму Маска і обурилися його дописом про українського лідера.

Пост американського мільярдера Ілона Маска з використанням фото президента України Володимира Зеленського обурив українців. Одним з перших, хто не втримався і прокоментував недолгуй допис Маска став спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Відповідь мільярдеру він оприлюднив на своїй сторінці Х(твітері).

"Той випадок, коли чувак Ілон Маск намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він був по зав'язки в л*йні", — написав Стефанчук.

Під постом Стефанчука дописувачі висловили своє ставлення до "гумору" Маска:

Отже, ви купили соціальні мережі, щоб знущатися над людьми, які вмирають через любов до свободи. Провидець.

Це було так смішно, що я на секунду забув, що росіяни знищили мій Маріуполь у порох, убили там близько 50 000 жителів і 300 000 зробили бездомними біженцями.

Цікаво, чи є день, коли Маск не ляпне якусь фігню?

Так, сьогодні, 2 жовтня, американський мільярдер Ілон Маск у себе в Х(твітері) висміяв українського президента Володимира Зеленського, який просить Захід підтримати Україну.

"Коли пройшло п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги у розмірі мільярда доларів", — підписав він фото із Зеленським.

Його допис викликав обурення серед підписників, оскільки вони вважають, що український лідер робить все те, що робив би справжній президент для своєї країни, а от Маску, на відміну від Зеленського та українців, не вистачило б сміливості протистояти Путіну.

Нагадаємо, що у Мінцифри заявили, що Ілон Маск робив найбільший внесок у майбутню перемогу України, бо Сили оборони не могли б вести констрнаступ без Starlink.

Раніше повідомлялося, що Ілона Маска звинуватили в умисному зриві спецоперації України біля Криму.