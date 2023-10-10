"Це обурливо": Байден виступив із промовою після нападу на Ізраїль (відео)

Президент США Джо Байден наголосив, що по всій території Америки посилено заходи з охорони центрів єврейського життя.

Президент США Джо Байден виступив у Білому домі та зробив заяву про американських громадян, які постраждали в Ізраїлі. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

Американський президент наголосив, наскільки жахливим був терористичний напад на суверенну державу, і наскільки масштабною виявилася трагедія, що сталася.

"На жаль, тепер ми знаємо, що серед убитих було щонайменше 11 американських громадян, багато з яких знайшли другий дім в Ізраїлі. Це несамовито. Ці сім'ї були розлучені неприпустимою ненавистю і насильством. Ми також знаємо, що американські громадяни, як і раніше, залишаються зниклими безвісти, і ми працюємо із ізраїльськими офіційними особами, щоб отримати більше інформації про їхнє місцезнаходження", — підкреслив Байден.

Він виголосив слова співчуття кожній родині, яка постраждала від жахливих подій останніх кількох днів.

"Біль, який пережили ці сім'ї, жахливість їхньої втрати та агонія тих, хто все ще очікує на інформацію, є незбагненними", — сказав лідер США.

Водночас Байден підкреслив, що для нього як президента головним пріоритетом залишається безпека американських громадян. У Білому домі вважають, що серед полонених, яких захопили бойовики ХАМАС, також можуть бути американські громадяни. Президент зазначив, що його команда продовжує працювати із ізраїльськими колегами щодо всіх можливих питань стосовно заручників, включно з обміном розвідданими та направленням американських експертів для консультацій і повернення заручників.

"Американським громадянам, які наразі перебувають в Ізраїлі, Державний департамент надає консульську допомогу, а також постійно оновлює попередження безпеки. Для тих, хто бажає виїхати, як і раніше, доступні комерційні рейси і наземні варіанти. Будь ласка, також вживайте розумних запобіжних заходів в прийдешні дні і дотримуйтесь вказівок місцевої влади", — уточнив він.

Байден зауважив, що те, що сталося в Ізраїлі, це не якась далека трагедія. Це особиста справа для багатьох американських родин, це забезпечення безпеки євреїв по всій Америці.

"У містах по всій країні поліцейські управління посилили заходи безпеки навколо центрів єврейського життя, а Міністерство внутрішньої безпеки, Федеральне бюро розслідувань та інші партнери федеральних правоохоронних органів уважно відстежують будь-які внутрішні загрози, пов'язані із жахливим терористичним актом", — повідомив Байден громадськість.

У цей важкий момент американський народ стоїть пліч-о-пліч з ізраїльтянами, підкреслив президент США.

"Ми пам'ятаємо біль від нападу терористів у себе вдома, і американці по всій країні виступають єдиним фронтом проти цих лиходійських актів, які знову забрали життя ні в чому не винних американців. Це обурливо. І ми продовжуватимемо демонструвати всьому світу, що американський народ непохитний у своїй рішучості протистояти тероризму в усіх його формах", — додав він.

Байден акцентував увагу на тому, що в цей момент усе має бути гранично зрозуміло, що США та Ізраїль є нерозлучними партнерами, про що американський президент ще раз підтвердив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу в телефонній розмові.

"Ми підтримуємо Ізраїль. Моя команда постійно спілкується з нашими ізраїльськими партнерами... Йдеться не про партії чи політику. Йдеться про безпеку нашого світу, безпеку Сполучених Штатів Америки. США продовжуватимуть стежити за тим, щоб Ізраїль мав усе, що йому потрібно для захисту себе і свого народу", — наголосив президент США.

Дивитися з 1:16:41

Як відомо, американська влада однозначно засудила напад ХАМАС на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам усю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі.

Крім того, Пентагон відправив американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який вважається найбільшим у світі, а також крейсер класу Ticonderoga USS Normandy і кілька есмінців у Східне Середземномор'я.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Європі, зокрема Франції та Німеччині, посилюють заходи безпеки та охорону євреїв і єврейських об'єктів.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.