Зеленський вперше від початку вторгнення прибув до штаб-квартири НАТО: що відомо (відео)

Очільник держави з офіційним візитом прибув до Брюсселя, щоб офлайн зустрітись з міністрами оборони антиросійської коаліції.

Зранку 11 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі та зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент заявив, що візит матиме значення для "нашої стійкості". Інформація про візит розміщена у Telegram-каналі очільника держави.

У дописі пресслужби Зеленського вказано, що очікуються дві розмови — з генсеком Альянсу Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном. Головна тема розмови — "наша стійкість цієї зими".

Зазначається, що президент поспілкується з міністрами оборони, які братимуть участь у нараді "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. "Маю важливе звернення", — ідеться у дописі в Telegram.

Також очікується зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, попередив президент Зеленський.

Зеленський в Бельгії: деталі

Зазначимо, ЗМІ Бельгії повідомили про візит Зеленського напередодні увечері. Вказали, що він прилетів до Брюсселя у вівторок 10 жовтня, а в середу 11 жовтня поспілкується з де Кроо, а також з міністром закордонних справ Хаджою Лахбіб, міністром оборони Людивіном Дедондер і міністром співробітництва в галузі розвитку Керолайн Геннес. Питання, яке обговорюватимуть — надання Україні винищувачів F-16.

Міністр оборони України Рустем Умєров щодо цього ж питання спілкувався з міністром оборони Бельгії напередодні — про це повідомив у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter).

10 жовтня Зеленський був в Румунії. Про підсумки наради з румунськими політиками оголосив у вечірньому зверненні: йшлось про забезпечення роботи зернового коридору та про навчання українських пілотів на F-16.

Нагадуємо, президент України пояснив, за яких умов братиме участь у можливих президентських виборах. З його слів, він не буде іти з посади під час війни. Тим часом заступник спікера Верховної Ради заявив, що вибори можуть відбутись лише після закінчення війни.