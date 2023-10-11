"Не можу втекти під час війни": Зеленський назвав умову своєї участі у виборах президента

Точний термін закінчення війни керівник держави не оголосив, але повідомив, що Україна наразі "на останній стадії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після завершення війни, але під час бойових дій готовий балотуватися. Про це він повідомив в інтерв'ю Digi24.

Керівник держави натякнув, що не має наміру тікати від своїх обов'язків під час важкого періоду для народу. Він наголосив на тому, що наразі важливий момент для країни.

"Я не можу втекти під час війни", — заявив Зеленський.

Він прокоментував й бойові дії та наступ ЗСУ. Точний термін закінчення війни Зеленський не оголосив, але повідомив, що Україна наразі "на останній стадії".

"У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", – заявив президент.

Вибори в Україні під час війни

Зеленський 4 жовтня уперше допустив можливість проведення виборів під час війни. Зі слів голови держави, вибори в Україні можуть відбутися, але необхідно розв'язати питання безпеки та змінити законодавство. На його думку, Верховна Рада має вирішити всі завдання, щоб гарантувати безпечний доступ до місць голосування. Він наголосив, що ситуація складна, але вибори все ж можна провести.

Нагадаємо, вибори в Україні відбудуться після завершення війни з Росією, як заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко. З його слів, депутати можуть вже починати підготовчі заходи, щоб у перспективі прискорити старт виборчих кампаній. Він наголосив, що ЦВК заявляла про щонайменше про шість місяців на підготовку. Корнієнко зазначив, в Європі є країни, які мають досвід післявоєнних виборів, тому варто вивчити ці аспекти.