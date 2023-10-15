"Здійснять переселення": Кива видав "таємний" план Заходу та Ізраїлю щодо України (відео)
Обвинувачений у держзраді колишній депутат не сумнівається в тому, що бойовики ХАМАС виграють війну проти Ізраїлю, оскільки союзники ісламістів "досить сильні".
Ілля Кива, колишній народний депутат України, який підтримує РФ у війні з Україною і був позбавлений депутатського мандата, з'явився в ефірі російського телеканалу та озвучив таємні плани Ізраїлю і "Заходу" щодо захоплення України. Про те, що нібито станеться після поразки Ізраїлю у війні з ХАМАС, Кива не тільки не говорив, а й показував на карті. Про це пише Cursor Info.
Ілля Кива висловив переконання, що Ізраїль програє у війні, тому що підтримка його супротивників сильна. А потім заявив, що далі заплановано "сакральне переселення туди, куди вказували цадики (духовні керівники групи релігійних євреїв)".
На думку Киви, цадики спеціально приїжджали в Україну "300-50 років тому", помирали і залишали свої могили, як "фарватер" для свого народу, який повинен переселитися в Україну, на думку Киви, саме на родючі землі Західної України, де євреї і "мешкали 500 років тому".
Імовірно, Ілля Кива мав на увазі могилу засновника брацлавського хасидизму Раббі Праведного Нахмана з Брацлава в Умані.
Нагадаємо, на момент початку вторгнення ЗС РФ в Україну, Ілля Кива перебував в Аліканте, Іспанія. В Україну він уже не повернувся.
Після цього він зрідка з'являвся на російських телеканалах і заявляв, що Росія несе мир, а Україна "просякнута неонацизмом" і в неї немає майбутнього. Також Кива повторював слова кремлівських пропагандистів, заявляючи, що росіяни, українці та білоруси — це один народ.
Ще в травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук. Киву звинувачують у:
- державній зраді;
- пропаганді війни;
- посяганні на територіальну цілісність;
- заклики до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.
Співробітники ДБР встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь у шоу на російському телеканалі та публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
Він також пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави і публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.
А вже у 2023 році Ілля Кива заявляв, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов мертвий. Його оцифрували, на думку колишнього нардепа, і беруть у нього інтерв'ю.