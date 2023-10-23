Покарання чекає: експерт пояснив, які є можливості для відповідальності ПВК "Вагнер"

Визначеність щодо "вагнерівців" допоможи зменшити вплив подібних російських формувань на світовому рівні.

Представників ПВК "Вагнер" та її керівників серед найвищого військово-політичного керівництва РФ можна покарати за міжнародні злочини на кількох рівнях. Про це говорить експерт Медійної ініціативи за права людини, адвокат, а нині представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко.

По-перше, дії групи "Вагнера" може розглянути Міжнародний кримінальний суд та притягувати до відповідальності керівників РФ.

По-друге, їх дії можна розглядати як найманство, якщо йдеться про дії "Вагнера" у країнах Глобального Півдня. А у багатьох країнах найманство — це злочин, за який передбачене суворе покарання.

По-третє, "вагнерівців" можна вважати терористами. У серпні 2023 року Великобританія визнала групу "Вагнера" терористичною організацією. Тобто країна вирішила притягувати до відповідальності будь-кого, хто брав участь у ній чи іншим чином сприяв її діяльності.

Тож експерти переконані, визначеність щодо "вагнерівців" допоможе зменшити вплив подібних російських формувань на світовому рівні.

Що ж стосується України, то на національному рівні діяльність "вагнерівців" — напади на цивільних та катування військовополонених — можна розслідувати як воєнні злочини. Окрім того, також на національному рівні передбачає відповідальність за організацію, фінансування та участь у терористичній організації, яка може бути застосована як до членів Групи "Вагнера", так і до осіб, які їм сприяють.

Також Україні важливо було б застосовувати доктрину "командної відповідальності". Тобто встановити, що командири вищого рівня несуть кримінальну відповідальність за міжнародні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не давали прямих наказів на скоєння злочину. Тоді б у суді було б достатньо довести, що командири не вжили заходів, аби попередити ці злочини, не покарали винних у них.

Нагадаємо, перебуваючи на території України, "вагнерівці" не тільки воювали, але й вчиняли численні воєнні злочини. Йдеться про катування та вбивство військовополонених, викрадення цивільних, насильницьке переміщення та інше.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Спадок "Вагнера". Що зараз відбувається з найвідомішою російською ПВК".