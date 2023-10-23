"Росіяни вбивають угорців Закарпаття": у Будапешті депутати облили фарбою офіс Орбана (фото)

Угорські політики нагадали, що президент РФ Володимир Путін наказав своїм освітянам вписати в російські підручники інформацію про те, що у 1956 році в Угорщині була "фашистська революція".

У Будапешті депутати від опозиційної парламентської фракції "Моментум" облили червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. У Facebook політичної сили опубліковані відповідні фото.

У заяві вони наголосили на тому, що керівник уряду "зрадив і зневажив пам'ять" героїв, які боролися проти радянських окупантів у 1956 році під час революції. Роковини буремних подій відзначають саме 23 жовтня.

Політики заявили, що Орбан тісно співпрацює з Росією та зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним не в інтересах Угорщини. Вони звернули увагу на той факт, що президент РФ наказав своїм освітянам вписати в російські підручники інформацію про те, що у 1956 році в Угорщині була "фашистська революція".

Фото: Facebook

"Орбан знову зрадив і плюнув в обличчя пам'яті героїв 1956 року", – йдеться у дописі.

Фото: Facebook

Угорські опозиційні діячі зазначили, що історія вбивств, які вчиняють росіяни, повторюються. Вони назвали Путіна воєнним злочинцем, за чиїм наказом "російські солдати знову вбивають угорських військових із Закарпаття" вже у війні проти України.

Фото: Facebook

Заяви Орбана щодо України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан 29 вересня заявив, що Україна неготова до членства в ЄС. Київ продовжує перебувати в стані війни і невідома точна кількість населення і контрольованої території. Перед початком інтеграції в ЄС потрібно буде відповісти на низку запитань.

Орбан 21 жовтня зустрівся у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним та навіть потиснув йому руку. У світі різко розкритикували та висміяли концентрацію Угорщини на "ділових угодах" з лідером, чиї руки в крові.

Також 21 жовтня він заявив, що допомога Україні не в інтересах народу Угорщини. З його слів, це проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо такі дії не суперечать інтересам його країни.

Нагадаємо, 4 жовтня Орбан запропонував Європейському Союзу надати Україні удвічі менше грошей. Угорщина, за інформацією Bloomberg, отримає 13 млрд євро від ЄС в обмін на погодження часткової допомоги Україні.