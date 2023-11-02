Шойгу миротворець. Чому російський міністр оборони почав шукати миру в Україні

В російській "партії миру" зʼявилося потужне поповнення. Після Путіна та Лаврова за справу взявся Шойгу, який закликав Захід до врегулювання "української кризи" та обговорення подальшого повоєнного співіснування. Фокус дізнавався, що стоїть за ініціативою російського міністра та які матиме наслідки на ведення бойових дій в Україні.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу слідом за президентом Володимиром Путіним почав говорити про мирні перемовини. Якщо Путін згадував український "декрет" про заборону перемовин з ним, то Шойгу звернувся безпосередньо до "колективного Заходу".

"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах — як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", — сказав Шойгу, виступаючи на Пекінському Сяньшанському форумі.

Сюди ж одразу додав, що важливо забезпечити "рівноправні відносини між усіма ядерними державами — постійними членами Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за підтримання миру та глобальної стабільності".

Нагадаємо, до Радбезу ООН на постійній основі входять: США, Китай, Франція, Велика Британія та Росія. Усі вони є ядерними країнами. Головний орган ООН показав неспроможність адекватно та ефективно виконувати свою роль та неодноразово піддавався критиці. Насамперед через зловживання правом вето з боку Росії. В червні 2023 року президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація розробляє план реформування Радбезу.

Тому цілком обґрунтовано можна припустити, що слова Шойгу про рівноправні відносини між всіма членами Радбезу сказані на випередження, в Кремлі чекають чим закінчиться підготовка до зближення США та Китаю.

Шойгу слідом за Путіним повторює директриву про готовність до конструктивного діалогу щодо врегулуювання української кризи Фото: ТАСС

Китай і США готуються сформувати новий світовий порядок

Про зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна з його американським колегою, президентом Байденом, поки мало відомо. Говорять, що вона має відбутися в межах саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (AТЕС), що проходитиме у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вже вирушив до Вашингтона, де мав зустріч з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником президента з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Примітно, що ця поїздка стала першою від 2018 року, коли китайський чиновник такого рівня відвідав США. Це опосередковано вказує на підготовку до зустрічі Байдена із Сі та перехід відносин між країнами на високий рівень діалогу.

Варто зауважити, що за тиждень після закінчення ювілейного китайського форуму "Один пояс, один шлях", на якому Сі говорив про гарантії суверенітету й безпеки для РФ, він звернувся до США. В листі до Національного комітету з американсько-китайських відносин китайський лідер закликав Вашингтон до мирного співіснування над урегулюванням розбіжностей.

"Китай готовий дотримуватися трьох принципів взаємоповаги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці у вибудовуванні відносин зі Сполученими Штатами, належно вирішувати розбіжності та спільно реагувати на глобальні виклики для досягнення спільного успіху та процвітання як двох країн, так і світу загалом", — йдеться у листі Сі Цзіньпіна.

Політолог Олег Лісний пояснює, що цей лист став останнім формальним кроком до того, що РФ більше не розглядають як рівного партнера та геополітичного гравця. Саме тому Сергій Шойгу почав говорити про рівноправні відносини в межах Радбезу ООН.

Зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена може відбутися в Сан-Франциско з 11 по 17 листопада 2023 року

"Тут важливо звернути увагу, що цю заяву було зроблено саме в Китаї. Ми напередодні важливої зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена, у РФ дуже добре відчувають цей момент та намагаються нагадати про себе. Після листа Сі, де він відкрито говорить, що майбутнє людства залежить від співпраці США та Китаю, Росію офіційно викреслили зі списку геополітичних гравців. Тому Шойгу намагається підкреслити субʼєктність РФ, навпаки акцентуючи увагу, що Україна не є субʼєктом, тому вони готові розмовляти лише із Заходом", — говорить він Фокусу.

Чи готовий Шойгу зайняти крісло Путіна

Фокус уже розповідав, що причиною миротворчої ініціативи з боку російського політичного керівництва є бажання підіграти Китаю напередодні зустрічі Сі з Байденом та подальших перемовин між двома країнами. Власне ці директиви і повторив міністр Шойгу, але на відміну від Путіна, він звернувся безпосередньо до лідерів Заходу.

В липні 2022 року російський Левада-Центр назвав Шойгу другим за популярністю політиком в Росії (перше місце за Путіним). Заяву про мирні переговори міністр зробив саме в ті дні, коли в мережі обговорювали "чергову смерть Путіна". Своєю чергою, це дало привід для конспірологічних теорій про те, що Шойгу готується зайняти крісло російського лідера, за чим і полетів домовлятися у Пекін. Ситуацію підігріла нещодавня заява російського опозиціонера В’ячеслава Мальцева, що Шойгу є агентом Китаю.

Ван Ї відвідав Вашингтон для підготовки візиту Сі. Це перший такий візит від 2018 року Фото: Відкриті джерела

Проте, на думку аналітиків, опитаних Фокусом, ці чутки радше націлені на внутрішнього російського споживача, щоб дослідити настрої суспільства перед майбутніми виборами президента. Шойгу ніколи не мав політичних амбіцій та є найбільш лояльним до Путіна в його оточені.

"Шойгу надзвичайно лояльний до Путіна політик, він би не говорив від себе нічого такого, якби йому не дали на те "зелене світло". Тема переговорів і відносин із Заходом є вотчиною Сергія Лаврова, я так думаю, що тепер до дипломатії підключили ще й військову дипломатію", — пояснює Фокусу військовий експерт Іван Ступак.

На думку Олега Лісного, не варто також шукати конспірології в битві міфічних башт Кремля, якби там дійсно щось відбувалося, то це ніхто б не озвучував.

"Шойгу не може бути самостійною політичною фігурою після всього того, що відбувається в Росії, лише уявіть, як він може почати свою гру і не боятися за своє життя надалі", — говорить він.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна закликала готуватися до важких наступних трьох років Фото: Flickr

Мирну ініціативу від міністра оборони РФ Лісний пояснює тим, що в Росії є умовні дві партії — "яструби війни" та "партія миру". Саме ця партія миру чудово усвідомлює, що виграти війну зараз вони не зможуть, тому шукають різні шляхи, щоб Захід примусив Україну до миру. Далі вже буде справа техніки — скинути санкції та відновити ресурси.

За словами Ступака, Росії дуже важко, вона вкатується у воєнну економіку, яку важко потягнути. Вже урізають соціальні видатки на іпотеку, медицину, науку. Голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна говорить прямим текстом, що наступні три роки будуть важкими.

"Кремлю дійсно потрібна тривала пауза. Зверніть увагу, що в Росії масово переписують підручники, за якихось сім років там виросте покоління тих, хто буде вірити, що Україна захопила "ісконно рускіє зємлі". Тобто, це буде вже ідеологічно готова армія, яку залишиться лише озброїти", — говорить Ступак.