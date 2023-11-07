Республіканці в Сенаті США висунули умови для надання допомоги Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Білий дім включив фінансування імміграції до додаткового плану на 106 мільярдів доларів, але жодних змін у політиці не відбулося.

Група республіканців у Сенаті США вимагає посилення вимог щодо надання притулку на південному кордоні країни та інших політичних змін як умови для підтримки запиту президента Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів для додаткового фінансування Ізраїлю та України, пише The Wall Street Journal.

Журналісти вважають, що це "є першим кроком у тому, що, як очікується, стане болісною боротьбою за схвалення пакета".

Документ, висунутий групою сенаторів-республіканців, включно з сенаторами-республіканцями Джеймсом Ленкфордом (Оклахома), Ліндсі Гремом (Південна Кароліна) і Томом Коттоном (Арканзас), являє собою пропозицію щодо переговорів із демократами в Сенаті та Білим домом, що сигналізує про деяку відкритість до змін в імміграційній політиці. Запит Байдена включав гроші на прикордонні операції, але не включав жодних змін у політиці.

За останні два роки кількість незаконних перетинів кордону досягла рекордного рівня. Це спровокувало серед іншого зростання злочинності.

Політики вимагають від президента США Джо Байдена розібратися з цією внутрішньою проблемою, перш ніж просити гроші для допомоги Україні.

Надання США допомоги Україні

Без фінансової підтримки США українці можуть програти війну. Про це сказав міністр оборони Ллойд Остін під час слухання в сенатському Комітеті з асигнувань 31 жовтня. Він і держсекретар США Ентоні Блінкен намагалися переконати конгресменів, що ідея одночасної підтримки союзників — таких, як Ізраїль, Тайвань і Україна — в національних інтересах Сполучених Штатів.

"Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну — країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО", — заявив держсекретар США.

Крім цього, 25 жовтня повідомлялося, що сенатор-республіканець від штату Луїзіана Майк Джонсон став новим спікером Конгресу США після внутрішньопартійних суперечок, які тривали кілька тижнів у Палаті представників. У минулому Джонсон демонстрував, що не на всі 100% підтримує виділення допомоги Україні, однак, судячи з усього, Ізраїль у протистоянні ХАМАС він підтримує цілком.

Нагадаємо, 4 листопада генерал Годжес пояснив, чому допомоги США недостатньо для звільнення Криму. На його думку, є дві причини, через які Вашингтон побоюється деокупації Кримського півострова.