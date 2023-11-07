"Немає підстав": у ЦВК відповіли на чутки про можливе проведення виборів в Україні

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик пояснює, що проведення виборів можливе під час воєнного стану лише у випадку зміни законодавства. Відтак поки свої функції виконуватиме чинний президент та парламент.

Чинне законодавство не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, тому президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов’язки до завершення цього правового режиму. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Сергія Дубовика, у разі проведення виборів навесні 2024 року, як це повинно було б відбутися за графіком, передвиборча кампанія мала б стартувати вже у грудні цього року. Окрім того, для проведення виборів у нинішній ситуації необхідно внести зміни у законодавство.

"Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час", — розповів Дубовик.

Заступник голови ЦВК пояснив, що Володимир Зеленський виконуватиме свої повноваження до наступних президентських виборів. Зокрема, згідно з Конституцією, якщо після закінчення воєнного стану немає новообраного президента, то повноваження виконує чинний.

Що відомо про вибори у 2024-му?

За графіком вибори президента України мали б відбутися навесні 2024 року. Про можливість проведення виборів ще на початку жовтня заговорив сам президент. Однак для їх проведення необхідно забезпечити безпеку виборців. Також він зазначив, що для проведення виборів необхідно внести зміни до законів.

Окрім того, у Глави держави також виникли питання про те, як забезпечити можливість проголосувати військовим, які на фронті захищають Україну та громадянам, які перебувають за кордоном. Також стоїть питання про те, як бути з мешканцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вже 6 листопада Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що проведення виборів не на часі.

Окрім того, 30 жовтня з'явилися дані опитування Київського міжнародного інституту соціології щодо проведення виборів під час війни. Так, абсолютна більшість опитаних, а саме 81% заявили, що вибори повинні проводитися після війни. Лише 16% опитаних сказали, що вибори повинні відбутися у визначені Конституцією терміни.

Нагадаємо, можливість проведення виборів у наступному році також коментував радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, проведення виборів вимагають чимало коштів, однак в Україні є більш пріоритетні завдання. Втім він не відкинув можливість проведення виборів та заявив, що у такому разі необхідно буде залучити допомогу партнерів.

Зазначимо, Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує продовжити воєнний стан ще на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.