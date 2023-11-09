"Засуджую агресію Путіна": президент Угорщини спробувала виправдати відносини з РФ

За словами Каталін Новак, Будапешт розглядає війну в Україні як агресію Путіна і РФ проти суверенної країни. Однак зараз необхідно розробити механізм, щоб Київ і Москва сіли за стіл переговорів.

Президент Угорщини Каталін Новак засуджує агресію Російської Федерації проти України. Між Угорщиною та Росією не може бути відносин, які б підривали зобов'язання Будапешта перед НАТО. Про це вона заявила 8 листопада під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Новак сказала, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. І з моменту повномасштабного вторгнення в Україну засуджує російську агресію. За її словами, це також є офіційною позицією Угорщини.

"Я особисто також із найпершого моменту дуже голосно заявляла, наскільки я засуджую агресію Путіна, і це також офіційна позиція Угорщини, яка розглядає війну в Україні як агресію Путіна й агресію Росії проти суверенної країни, що є неприйнятним, і я думаю, що найголовніше, наскільки ми вважаємо це образою суверенної країни і наскільки ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України", — заявила президентка Угорщини.

Новак про мирне закінчення війни в Україні

Президент Угорщини Каталін Новак поки що не бачить виходу з війни. Вона вважає, що необхідно придумати, як сісти за стіл переговорів і як врешті-решт домогтися припинення вогню.

"У кінцевому підсумку кінцевою метою має бути мир. Ми повинні знайти якийсь шлях до миру, чого, чесно кажучи, я наразі не бачу. Я поки що не бачу виходу з цієї війни і впевнена, що нам треба придумати, як сісти за стіл переговорів і як врешті-решт домогтися припинення вогню", — заявила політик.

Новак про відносини Угорщини та РФ

Президент Угорщини спробувала виправдатися за періодичні контакти країни з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

"Що стосується Путіна і відносин Угорщини, або відносин Росії, Росії та Угорщини. Я б вважала за краще сказати це так. Я можу запевнити вас, що між Угорщиною і Росією не може бути і не повинно бути жодних стосунків, які підірвали б наші зобов'язання перед нашими союзниками, чи то НАТО, чи то Європейський Союз", — сказала вона.

Нагадаємо, політичний директор угорського прем'єра Балаш Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів з Україною щодо вступу до Європейського Союзу, доки не буде виконано вимоги щодо мови освіти.