Підозрюють у держзраді: в нардепа Дубінського проводять обшуки, — ЗМІ (фото)

ДБР та СБУ проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського через справу, яка стосується пресконференції, яку він провів разом з екснардепом Андрієм Деркачем у 2019 році.

У понеділок 13 листопада співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського, стосовно якого нещодавно завершили розслідування у справі щодо підробки документів для виїзду за кордон. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією видання, обшуки в нардепа проводять через справу, що стосується пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Олександр Дубінський провів у 2019 році разом з колишнім нардепом Андрієм Деркачем, якого позбавили українського громадянства та вручили підозру в державній зраді.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, заявило, що нардеп фігурує у справі про державну зраду.

Зазначимо, що на момент виходу публікації нардеп Олександр Дубінський не прокоментував у своїх соцмережах ймовірні обшуки.

У чому ще підозрювали нардепа Дубінського

9 серпня стало відомо про те, що нардеп Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд з України. Його підозрювали у внесенні службовою особою неправдивих даних в офіційні документи для подальшого виїзду за кордон для нібито супроводу хвороби батька.

1 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Олександра Дубінського правоохоронці проводять обшуки. 10 листопада ДБР завершило розслідування стосовно цієї справи. Слідство з'ясувало, що нардеп встиг побути в трьох країнах.

Нагадаємо, 3 серпня у пресслужбі НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо нардепа, якого підозрюють в державній зраді та незаконному збагаченні. Правоохоронці оголосили його в розшук. За даними ЗМІ, мова йде про Андрія Деркача.