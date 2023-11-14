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Фігурує у трьох кримінальних справах: у ДБР розповіли подробиці про підозри Дубінському (відео)

Олександра Шараєвська
Фото: Укрінформ | У ДБР розповіли подробиці про підозри Дубінському

За держзраду нардепу Олександру Дубінському загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією набутого майна.

Днями народному депутату Олександру Дубінському оголосили підозру у державній зраді та участі в злочинній організації, метою якої була дискредитація України на міжнародній арені. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в ефірі Телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

Дубінський — рекордсменом за кількістю підозр та справ, якими займається ДБР

"Це третє кримінальне провадження, в якому фігурує як підозрюваний чинний народний депутат України. В жодному кримінальному провадженні він не зізнається, що він якось причетний до скоєння злочину", — зазначила вона.

Окрім того, речниця ДБР пригадала й історію про лікування батька Дубінського. За словами Сапʼян, досудове розслідування у справі про службове підроблення для виїзду за кордон вже завершене.

"І після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт потрапить до суду", — додає спікерка.

Ще одне кримінальне провадження, в якому також фігурує Дубінський, стосується організації незаконного перетину кордону до Європи рідного брата цивільної дружини.

"В цьому кримінальному провадженні, де досудове розслідування ще триває, йому також було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета", — сказала Сап'ян.

Третє провадження відкрите за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Проте, за словами речниці ДБР, є ще одна стаття, за якою підозрюється нардеп — 255-та, що стосується участі в злочинній організації.

"Він брав участь у пресконференціях з екснардепами, метою яких була дискредитація України на міжнародній арені для того, щоб перешкодити вступу України в НАТО та ЄС", — сказала спікерка.

За словами Сап'ян, у слідства є факти що Дубінський відвідував територію Росії.

За державну зраду нардепу Олександру Дубінському загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією набутого майна.

Кримінальні справи проти Дубінського: деталі

Нагадаємо, у серпні 2023 року СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. На думку слідства, він покинув Україну, супроводжуючи свого батька на лікування. Батько, однак, подорожував самостійно.

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10 серпня Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід для Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Згідно з ухвалою суду Дубінський має носити електронний браслет.

3 листопада Дубінському було висунуто ще одну підозру — в організації незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. За версією слідства, депутат зумів нелегально відправити брата своєї цивільної дружини за кордон.

13 листопада Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та участі у злочинному угрупованні. За даними слідства, він використовував псевдонім "Буратіно" і був членом злочинної організації, організованої головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Росії (відомої як ГРУ).

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Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ стосовно колаборантів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб вже отримали вироки суду.

Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 мешканців області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.