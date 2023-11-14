Фігурує у трьох кримінальних справах: у ДБР розповіли подробиці про підозри Дубінському (відео)

За держзраду нардепу Олександру Дубінському загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією набутого майна.

Днями народному депутату Олександру Дубінському оголосили підозру у державній зраді та участі в злочинній організації, метою якої була дискредитація України на міжнародній арені. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в ефірі Телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

Дубінський — рекордсменом за кількістю підозр та справ, якими займається ДБР

"Це третє кримінальне провадження, в якому фігурує як підозрюваний чинний народний депутат України. В жодному кримінальному провадженні він не зізнається, що він якось причетний до скоєння злочину", — зазначила вона.

Окрім того, речниця ДБР пригадала й історію про лікування батька Дубінського. За словами Сапʼян, досудове розслідування у справі про службове підроблення для виїзду за кордон вже завершене.

"І після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт потрапить до суду", — додає спікерка.

Ще одне кримінальне провадження, в якому також фігурує Дубінський, стосується організації незаконного перетину кордону до Європи рідного брата цивільної дружини.

"В цьому кримінальному провадженні, де досудове розслідування ще триває, йому також було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета", — сказала Сап'ян.

Третє провадження відкрите за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Проте, за словами речниці ДБР, є ще одна стаття, за якою підозрюється нардеп — 255-та, що стосується участі в злочинній організації.

"Він брав участь у пресконференціях з екснардепами, метою яких була дискредитація України на міжнародній арені для того, щоб перешкодити вступу України в НАТО та ЄС", — сказала спікерка.

За словами Сап'ян, у слідства є факти що Дубінський відвідував територію Росії.

За державну зраду нардепу Олександру Дубінському загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією набутого майна.

Кримінальні справи проти Дубінського: деталі

Нагадаємо, у серпні 2023 року СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. На думку слідства, він покинув Україну, супроводжуючи свого батька на лікування. Батько, однак, подорожував самостійно.

10 серпня Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід для Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Згідно з ухвалою суду Дубінський має носити електронний браслет.

3 листопада Дубінському було висунуто ще одну підозру — в організації незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. За версією слідства, депутат зумів нелегально відправити брата своєї цивільної дружини за кордон.

13 листопада Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та участі у злочинному угрупованні. За даними слідства, він використовував псевдонім "Буратіно" і був членом злочинної організації, організованої головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Росії (відомої як ГРУ).

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ стосовно колаборантів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб вже отримали вироки суду.

Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 мешканців області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.