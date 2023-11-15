Зеленський поговорив телефоном із президентом Словаччини: про що йшла мова

За словами українського лідера, Зузана Чапутова високо оцінила прогрес Києва на шляху до переговорів про вступ до Євросоюзу.

У середу, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський висловив подяку Зузані Чапутовій за високу оцінку прогресу Києва на шляху до переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Президент також зазначив, що представник Братислави взяв участь у зустрічі радників з імплементації "формули миру".

Крім того, політики обговорили продовження українсько-словацького співробітництва на економічному треку, а також виклики в галузі енергетичної безпеки, з якими Україна може зіткнутися в зимовий період.

Зузана Чапутова згадала про переговори з Володимиром Зеленським на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Поговорила з президентом Зеленським, щоб привітати його та мешканців України з прогресом на шляху до ЄС, що також відображено в рішенні Єврокомісії рекомендувати розпочати переговори про вступ. Ми також обговорили подальшу підтримку та двосторонню співпрацю", — написала президентка.

Нагадаємо, 14 листопада міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив, що країна перестане надавати Україні військову допомогу з власних запасів. При цьому він підкреслив, що Словаччина пропонує досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії.

Раніше, 13 листопада, Союз автоперевізників Словаччини заявив про намір заблокувати кордон зі словацького боку для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення всередині Євросоюзу.