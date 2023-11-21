"Не з нами війна": в ОП назвали причину претензій Орбана до України (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, в угорського міністра є певні стосунки з Європейською комісією, тому питання впирається винятково у фінансову вигоду.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не веде війну з Україною, проте хоче за допомогою нашої країни отримати вигоду для себе. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 21 листопада.

За його словами, угорський політик будує плани, в яких його країна отримає певні переваги від Європейської комісії. З цим і можуть бути пов'язані його дії та погрози заблокувати процес вступу Києва до ЄС.

"Є позиція пана Орбана, який досить жорстко там відстоює свої позиції, які нам не дуже подобаються. Але це не з нами війна в пана Орбана. Він використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією — він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках. Не більше того", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо було зазначено, що в нинішній ситуації все впирається в гроші.

Висловлювання прем'єра з Будапешта також прокоментував президент України. Володимир Зеленський вважає, що позиція Угорщини щодо майбутнього членства Києва в Європейському Союзі не є сильною проблемою.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном у кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей. На сьогодні ми готові, і я бачу реакцію позитивну (з боку Євросоюзу. — ред.)", — заявив глава держави.

Нагадаємо, 10 листопада виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда заявив, що Угорщина вважає Україну великим конкурентом, у зв'язку з чим і починаються претензії. Будапешт сподівається отримати частину грошей, які мають бути призначені Києву.