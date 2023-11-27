Віцепрезидентка Єврокомісії прибула з візитом до Києва (відео, фото)

Заступниця голови Європейської Комісії Вера Юрова наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і так довго, як буде потрібно".

У понеділок, 27 листопада, Вера Юрова, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості, прибула до Києва у рамках робочого візиту. Про це чеська політична діячка повідомила у соцмережі X (колишній Twitter)

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", — написала Юрова.

Також вона наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і так довго, як буде потрібно".

Переговори щодо вступу України до ЄС: деталі

Нагадаємо, 8 листопада президентка комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі повідомила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

За її словами, Україна виконала 90 відсотків реформ, на які від неї очікував ЄС, надаючи статус кандидата.

Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що українці глибоко реформують країну, навіть коли триває війна, яка має для них "екзистенціальне значення".

Нагадаємо, 26 жовтня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже цього року може почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Раніше, 24 жовтня, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що швидке завершення війни в Україні можливе тільки за умови припинення військової підтримки Києва західними союзниками, а в ЄС не хочуть такого розвитку подій.