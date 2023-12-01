"Ми просто не згодні": вступ України до ЄС не відповідає інтересам Угорщини, — Орбан

За словами угорського прем'єр-міністра, перед початком переговорів про членство Києва в ЄС необхідно досягти одностайного рішення, але поки що цього не сталося.

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що питання вступу України до Європейського Союзу не можна виносити на порядок денний, адже згоди серед країн не буде. Про це він заявив в ефірі радіо Kossuth, передає Index 1 грудня.

Це був коментар на лист, адресований голові Єврокомісії Шарлю Мішелю, у якому угорський міністр погрожував заблокувати не тільки військову допомогу для Києва, а й його ймовірне членство в Європейському Союзі.

"Немає такого поняття, як вето, Угорщина перешкоджатиме ухваленню рішень. Ми не проти рішень, ми просто не згодні з іншими країнами-членами", — заявив Віктор Орбан.

Окремо політик заявив, що така позиція вкрай важлива для національної незалежності і Будапешт нібито не повинен відчувати докори сумління через те, що з кимось або чимось не згоден.

Питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС потрібно виносити на порядок денний тільки після того, як це буде обговорено і досягнуто угоди, заявляє Віктор Орбан, але поки що цього не сталося. Ба більше, членство Києва не відповідає інтересам Будапешта.

"Пропозиція стосовно цього не готова, її потрібно обговорити з усіма, узгодити інтереси і тільки потім робити пропозицію. Тому переговори про вступ поки що навіть не варто починати", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в Угорщині розповіли, чому не допомагають Україні зброєю. За словами угорського дипломата Петера Сіярто, Будапешт продовжить займати позицію, яка не передбачає постачання допомоги для ЗСУ, адже це прямо впливає на тривалість війни.

26 листопада Віктор Орбан заявив, що Україна не переможе РФ на полі бою. За його словами, якщо в перші місяці війни стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб ті боролися на полі бою для поразки росіян, то зараз нібито очевидно, що Кремль не програє.

21 листопада в Офісі президента назвали причину претензій Віктора Орбана до України. Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що в угорського міністра є певні стосунки з Європейською комісією, тож питання впирається виключно у фінансову вигоду.