Зимова кампанія. Що означає перехід в нову фазу війни та коли він закінчиться

З початком зими війна в Україні переходить в нову фазу. Раніше було повідомлено, що наразі бойові дії вже знаходяться в затяжній фазі. Фокус розбирався, що змінилося на фронті та про яку фазу війни говорить політичне керівництво.

Президент Володимир Зеленський розповів, що з початком зими війна в Україні знаходиться в новій фазі.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому — це нова фаза війни", — сказав Зеленський в інтервʼю агентству AP.

Президент також зазначив, що він задоволений тим, що Сили оборони не відступають, але незадоволений тим, що армія втрачає людей. Також він згадав про військову допомогу від партнерів, які не надали ту зброю, яку від них хотіли. Загалом Зеленський визнав, що швидкого результату від контрнаступу отримати не вдалося і це факт.

До слова, про причини повільного контрнаступу та не таких результатів, як того б хотілося, вже раніше висловився головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. В своєму матеріалі для The Economist він зауважував, що нинішній рівень технологічного розвитку не дозволяє просуватися швидше, а характер бойових дій більше нагадує фронтові дії часів Першої світової війни.

Зеленський визнав, що швидкого результату від контрнаступу отримати не вдалося і це факт Фото: УНІАН

Наразі в ЗМІ та соціальних мережах активно розкручується тема, про конфлікт між Залужним та Зеленським. Правду казати, останнім часом президент навіть не згадує свого головкома. Так було, наприклад, під час його щоденного звернення до українського народу. Глава держави перерахував прізвища командувачів, з ким мав розмови останнім часом, Залужного там не було.

Що таке фази війни та якими вони бувають

Варто відзначити, що поняття "фази війни" є більше літературним значення, що використовується для більшого розуміння. У військовій науці під чим розумінням, мова йде про операції. Саме військові операції мають перехід між фазами та відрізняються між собою цілою низкою критерії. Наприклад, це можуть бути стратегічні, фронтові або армійські, якщо йдеться про масштаб військової операції. За часом це можуть бути – перші або наступні операції, вже за цілями – наступальні чи оборонні. Величезна кількість військових термінів, що увійшла до лексики українського населення з початком повномасштабного вторгнення РФ, не завжди має під собою понятійне підґрунтя. Тому відбувається плутанина в розумінні "фаз війни" чи "планів війни".

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що слова президента Зеленського про нову фазу війни, ймовірно були сказані для більш точного передання інформацій про стан речей, а не про зміну оперативної обстановки на фронтах.

"Ймовірно президент некоректно виразився або мав на увазі зовсім не те, що заведено вважати за військовою термінологією. В розумінні військових є кампанії, тобто, літня, весняна, зимова кампанії, саме про зимову вже певний час і говорять. На мою думку, саме це мав на увазі Зеленський", — говорить він Фокусу.

Коли закінчиться ця фаза війни

За словами військового експерта Павла Нарожного, якщо говорити про зміни у ведені війни в Україні, то про них вже говорив Залужний, в своєму матеріалі для The Economist. Сили оборони України мають обʼєктивні причини на те, щоб зменшити контрнаступальні дії, що виглядає як перехід до нової фази.

"Про затяжну фазу війни сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коли описував ситуацію в матеріалі для The Economist. Треба розуміти, що при тій ситуації, що наразі склалася, нереально прорвати лінію оборони противника. Названо пункти, від реалізації яких залежить цей прорив. Це засоби РЕБ, розвідувальні безпілотники, артилерійські системи та снаряди до них, системи ППО/ПРО та авіація. Жодна країна зараз не зможе нас забезпечити всім цим в необхідній кількості. Саме тому, до якихось кількісних та якісних змін в цих питаннях, ми знаходитимемось в цій затяжній фазі. Так, це не дуже добрі новини, але позитив в тому, що у ворога також немає необхідних ресурсів для свого наступу", — пояснює він Фокусу.

Генерал Залужний повідомив, що війна в Україні перейшла в затяжну фазу

Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман говорить, що слова Зеленського про нову фазу війни не означають про зміни на фронті та перехід в оборону. Зимовий період вже є новітньою фазою, адже бойові дії доведеться вести в нових умовах. Він нагадує, що армія не може завжди бути в наступі, потрібен перепочинок, відновлення сил та ресурсів.

"В першу чергу, нам доведеться бути готовими відбивати атаки ворога по всій лінії розмежування. Додайте сюди необхідність зведення фортифікаційних споруд на півночі та сході, про які говорив у своєму зверненні президент. Це необхідно для того, щоб ворог знову не спробував здійснити наступ по широкому фронту. До весни потрібно привести до ладу війська, поновити техніку та особовий склад. Це і є нова фаза війни, яка триватиме поки не закінчиться зима", — пояснює Фокусу Гетьман.

За прогнозом Олега Жданова, зимова кампанія буде характеризуватися позиційними боями, війною на виснаження, активними контрбатарейними заходами та боротьбою з логістичними ланцюгами. Кожна зі сторін буде намагатися завдати якомога більше шкоди та втрат противнику.