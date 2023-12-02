"Існує реальна загроза життю": нардепа Дубінського побили у СІЗО, — адвокати

Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження. Медики констатували у нього множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді та співпраці з російською розвідкою, побили у слідчому ізоляторі. Про це у суботу, 2 грудня, повідомили адвокати парламентаря у його Telegram-каналі.

"Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО", — йдеться у дописі.

Адвокати заявили, що "хтось зацікавлений у фізичному усуненні" Дубінського

На місце прибула "швидка". Медики констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Наразі Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження.

"Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка", — наголошує адвокат нардепа.

За інформацією у дописі, існує "реальна небезпека здоров'ю та загроза життю народного депутата України".

"Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського за умов Київського СІЗО. Адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, аби забезпечити збереження його життя", — додають у повідомленні.

Олександр Дубінський: деталі справи

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про початок кримінального провадження проти народного депутата Олександра Дубінського. Зокрема, політика підозрюють у держзраді за ст. 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці розповіли про деякі деталі справи фігуранта. Згідно з даними слідчих, Дубінський мав кличку "Буратіно" та, як підозрюють, використовувався російськими агентами для розхитування ситуації в країні, для інформаційних спецоперацій проти учасників Революції Гідності й для впливу на американські президентські вибори.

Керував групою українців, які втілювали в життя російські плани, Андрій Деркач — екснардеп, якого також підозрюють у держзраді й роботі на ГРУ Росії.

У 2019 році Дубінського обрали своїм представником у парламенті жителі виборчого округу №94 в Обухові на Київщині. Одним із його суперників був Віктор Романюк, народний депутат 7 скликання від партії "Народний фронт". У тому ж окрузі балотувався Ігор Кононенко, який після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року вийшов із БПП.

Нагадаємо, раніше Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі, який тимчасово веде його адвокат, що його утримують у спільній камері, тобто проживає він в ній не сам, і безкоштовній, тобто "без особливих зручностей".