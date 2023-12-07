"Не встигаю": нардеп Веніславський розповів, чому Зеленський його звільнив

За словами парламентарія, звільнення з посади було його ініціативою — він обговорив це кілька днів тому з президентом.

Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що причиною його звільнення з посади представника президента у Верховній Раді стала висока зайнятість військовими проєктами. Про це він у четвер, 7 грудня, повідомив у коментарі виданню LIGA.net.

Парламентарій заявив журналістам, що обговорював питання звільнення з президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

За його словами, він займається кількома військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

"Не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — наголосив Веніславський.

Президент Зеленський звільнив Веніславського

Народного депутата Федора Веніславського було звільнено з посади представника президента у Верховній Раді. Указ про звільнення був підписаний президентом Володимиром Зеленським 7 грудня 2023 року. Веніславський обіймав цю посаду з 2019 року. Він є членом фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 5 грудня Веніславський заявив, що нинішнє законодавство України не передбачає можливості звільнитися в запас військовослужбовцям строкової служби під час воєнного стану.

Також він повідомив, що у Верховній Раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.