"Антирекорд": Рада проголосувала за позбавлення мандатів ще 3 нардепів, — Железняк
За словами народного депутата Железняка, без мандатів залишилися двоє мажоритарників Єфімов і Шпенов, а також обранець від "Батьківщини" Данілов. Тепер у парламенті залишився 401 депутат.
Верховна Рада України проголосувала за те, щоб позбавити мандата трьох народних депутатів України. Про це у себе в Telegram написав депутат Ярослав Железняк.
За його словами, мандати склали:
- Єфімов М.В. із фракції "Відновлення". Мажоритарник, а тому його місце буде вільне до завершення війни.
- Позафракційний Шпенов Д.Ю. також мажоритарник.
- Данілов В.Б. із фракції "Батьківщина". Його місце займе інший депутат по фракції.
Железняк зазначив, що за позбавлення мандата Єфімова проголосували 283 нардепи, Данілова — 291, а Шпенова — 289.
"У Раді залишився 401 депутат. Антирекорд", — резюмував Железняк.
Нагадаємо, що 7 грудня стало відомо, що Зеленський звільнив свого представника у Верховній Раді. Федір Веніславський раніше також був представником президента України в Конституційному суді, коли тривав судовий процес щодо конституційності указу з приводу дострокового розпуску Верховної Ради.
Також повідомлялося, що Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Новий голова ФДМ Віталій Коваль заявив, що слід зайняти "більш відповідальну позицію в системі державного управління".