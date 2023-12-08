"Антирекорд": Рада проголосувала за позбавлення мандатів ще 3 нардепів, — Железняк

За словами народного депутата Железняка, без мандатів залишилися двоє мажоритарників Єфімов і Шпенов, а також обранець від "Батьківщини" Данілов. Тепер у парламенті залишився 401 депутат.

Верховна Рада України проголосувала за те, щоб позбавити мандата трьох народних депутатів України. Про це у себе в Telegram написав депутат Ярослав Железняк.

За його словами, мандати склали:

Єфімов М.В. із фракції "Відновлення". Мажоритарник, а тому його місце буде вільне до завершення війни.

Позафракційний Шпенов Д.Ю. також мажоритарник.

Данілов В.Б. із фракції "Батьківщина". Його місце займе інший депутат по фракції.

Железняк зазначив, що за позбавлення мандата Єфімова проголосували 283 нардепи, Данілова — 291, а Шпенова — 289.

"У Раді залишився 401 депутат. Антирекорд", — резюмував Железняк.

Рада проголосувала за позбавлення мандатів ще 3 нардепів Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 7 грудня стало відомо, що Зеленський звільнив свого представника у Верховній Раді. Федір Веніславський раніше також був представником президента України в Конституційному суді, коли тривав судовий процес щодо конституційності указу з приводу дострокового розпуску Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Новий голова ФДМ Віталій Коваль заявив, що слід зайняти "більш відповідальну позицію в системі державного управління".