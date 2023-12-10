Вдалося поспілкуватися: Зеленський зустрівся з Орбаном в Аргентині (відео)

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з угорським прем'єр-міністром під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині. Про це повідомили в Сенаті Аргентини.

Під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея Зеленський зустрівся з Орбаном та коротко поспілкувався. Подробиці розмови поки невідомі.

Президент Володимир Зеленський в Аргентині: що відомо

10 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поїхав на інаугурацію президента Аргентини Хавʼєра Мілея. За повідомленням ЗМІ, під час візиту плануються декілька зустрічей. Мета Зеленського — скликати глобальний мирний саміт та просунути українську формулу миру. Президент України вже зустрівся з премʼєр-міністром Кабо-Верде Уліссом Коррейа-і-Сільвою, зокрема він подякував йому за підтримку українських ініціатив.

Близько 2 години ночі за місцевим часом 10 грудня літак української делегації приземлився у Буенос-Айресі. Разом із Зеленським на борту перебувало 46 пасажирів.

Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Два лідери обговорили пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який "значно посилить вогневу міць України". Крім цього, було обговорено питання "зернового коридору" та важливість відкриття переговорів про вступ України до ЄС на саміті Європейської ради.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що в Аргентині провів зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пеньї, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу та президентом Еквадору Даніелем Нобоа.