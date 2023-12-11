Просимо не заважати: угорці Закарпаття закликають уряд Угорщини підтримати членство України в ЄС

Етнічні угорці Закарпаття заявили, що вони повністю підтримують нещодавно ухвалений українським парламентом новий закон про нацменшини.

Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Про це пише 11 грудня "Європейська правда" з посиланням на текст звернення, який є в розпорядженні видання.

"Ми, представники угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємося до вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року", — йдеться у зверненні.

Угорці Закарпаття наголосили, що новий законопроєкт, щойно ухвалений українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин України і, за словами лідерів територіальних громад і ключових об’єднань, повністю підтримується ними.

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямі", — наголошують лідери угорських громад.

Торги Орбана та його поплічників — що відомо

За словами ексвіцепрем’єрки із питань євроінтеграції, голови парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе, насправді проблема Будапешта полягає не в обстоюванні прав угорців, які мешкають за межами Угорщини, як ще з 2016 року неодноразово підкреслював Орбан та члени його уряду. Ключове питання, яке прагне вирішити угорський прем’єр з проімперським мисленням, — це прагнення отримати від ЄС кошти, заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині.

"Досвід каже: багато чого, що узгоджується на робочому рівні, потім руйнується політичними заявами членів уряду Орбана. Так уже неодноразово було останніми роками, коли домовленості, досягнуті українським і угорським міністрами, обнуляв Будапешт", — зазначила народна депутатка.

Як запевняє оглядач видання zn.ua Володимир Кравченко, наразі Угорщина вирішила, що перед нею відкрилося "вікно можливостей" і тепер має намір дотиснути Київ і Брюссель: там прагнуть зберегти ізольоване становище угорців Закарпаття в межах української держави, але головне — отримати з фондів ЄС гроші, шантажуючи таким чином Брюссель. Про це свідчать дії, які просувають угорські урядовці. Так, угорські посадовці анонсували консультації з населенням щодо підтримки членства України в ЄС, а на пропозиції України знайти компроміс Будапешт демонструє недоговороздатність.

"І це посилює позиції нашої країни в ЄС і послаблює позиції Угорщини", — говорить Кравченко.

Водночас сам Орбан запевняє, що незгода Угорщини щодо членства України в ЄС — це не предмет торгу, і їхнє рішення остаточне. При цьому він сам та його посадовці ненав’язливо натякають, що "ЄС заборгував Угорщині 3-4-5 мільярдів євро" і вимагають гарантії щодо угорських компаній, аби їх не вносили до переліку міжнародних спонсорів російсько-української війни.

"Орбан бачить значення України для ЄС. Тому він використовує українське питання у відносинах із Євросоюзом, торгуючись за отримання грошей із фондів ЄС. Під шум скандалів із Україною Орбан також прагне вторгувати в Брюсселя щось на реалізацію своїх політичних пріоритетів, озвучених під час передвиборчої кампанії. Зокрема скасування для Угорщини квоти на приймання мігрантів або отримання додаткового фінансування для їх облаштування", — зауважує заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук,

Тож, як нещодавно заявили новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Литви Ґітанас Науседа, Угорщина на чолі з Орбаном вже має репутацію троянського коня в Євросоюзі, який руйнує європейську єдність в інтересах Путіна.

Як повідомляють агентства Bloomberg і Reuters, у Брюсселі та інших європейських столицях насправді відчувають роздратування від постійного шантажу Орбана в українському питанні. Там настільки втомилися від того, що Будапешт тримає всіх у заручниках, що вже вирішили застосувати "план Б" на випадок, якщо Угорщина накладе вето на пакет допомоги Україні.

Можливо, країни Євросоюзу застосують до Угорщини й статтю 7 Лісабонського договору, яка передбачає призупинення права голосу країни — члена ЄС, якщо порушується верховенство права. Це питання вже давно лежить на євросоюзівському столі, й у Будапешті побоюються реалізації такого сценарію.

При цьому нещодавно віцепрем’єр-міністр із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що "діалог між Києвом і Будапештом використовується останнім виключно для торгівлі з Брюсселем. Тому тут першочергова відповідальність — у європейських інституцій, Європейської комісії, яка не має підігравати окремим державам-членам".

Нагадаємо, 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман розкритикував позицію угорського уряду щодо України. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників у НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Крім того, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.