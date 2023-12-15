Нові цілі. Що означають атаки балістичними ракетами Києва з боку РФ

Вперше від початку повномасштабного вторгнення, Київ атакували балістичними ракетами такої кількості. Атаку вдалося відбити, але загроза її повторення залишається допоки РФ має змогу розмістити на кордоні комплекси С-400. Фокус розбирався, з якою метою Путін почав знову атакувати Київ та які наслідки це матиме.

Києву вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України було завдано ракетного удару з використанням балістичних ракет у великій кількості. У ніч на 11 грудня вісім балістичних ракет, а в ніч проти 13 грудня — десять. Всі цілі збито силами протиповітряної оборони, проте від уламків було пошкоджено автомобілі, квартири в будинках, а 51 особа отримала пошкодження різного ступеня складності. Попередня атака призвела до руйнувань в приватному секторі на Київщині.

Типи ракет, якими ворог атакував столицю не названо, але за попередньою інформацією, це були 48Н6 та їхні модифікації, що використовуються в російському зенітно-ракетному комплексі С-400. Про це повідомив також голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Що таке ракета 48Н6

Зенітна ракета 48Н6 була взята на озброєння в 1990 році та використовувалася в комплексах сімейства С-300. Зазначимо, що комплекси С-400 було взято на озброєння російської армії лише у 2007 році. Ракета 48Н6 здатна уражати цілі на відстані від 150 до 250 км залежно від її модернізації та має бойову частину понад 150 кг. Атака відбувається по балістичній траєкторії, що ускладнює роботу засобів ППО. Цей тип ракет має велику швидкість та атакує цілі вертикально з великої висоти. Від моменту її виявлення до самого удару може минути лише кілька хвилин, тому часто повітряну тривогу можуть оголошувати вже після закінчення атаки. Перехоплювати балістичні ракети здатен комплекс MIM-104 Patriot, що вже знаходиться на озброєнні української армії. Наразі невідома точна кількість цих комплексів, які західні партнери передали Україні. У червні президент Володимир Зеленський розповідав, що Україні потрібно 50 батарей MIM-104 Patriot, щоб закрити небо. Зазначимо, що до однієї батареї Patriot входить вісім пускових установок, пункт керування, засоби РЛС та допоміжна техніка.

Росія має в своєму арсеналі тисячі ракет сімейства 48Н6 в різних комплектаціях Фото: З відкритих джерел

Головний редактор профільного видання Defense Express Олег Катков зазначає, що сама собою 48Н6 не є балістичною ракетою, це зенітний снаряд, який вони налаштували для атаки. Тобто, вона не має кінцевого наведення на ціль, а просто падає за траєкторією. Також за його інформацією, РФ має тисячі ракет цього сімейства та продовжує їх виробляти.

"Свого часу один з керівників "Алмаз-Антей" — виробника С-400, давав інтервʼю, де згадував, що розробка та випуск ракет 48н6 розпочався ще за часів СРСР, тоді було випущено 1 400 одиниць. Після розвалу Союзу, росіяни продовжували їх випускати, тому це точно цифри з трьома нулями. Треба розуміти скільки в РФ дивізіонів С-400, тоді можна умовно розуміти ці цифри", — говорить він Фокусу.

За інформацією з відкритих джерел, на озброєнні російської армії знаходиться 75 дивізіонів С-400 або понад пів тисячі пускових установок по чотири контейнери кожна.

РФ пішла на психологічний терор Києва

Сьогодні в мережі можна зустріти думки, що Київ є найбільш захищеним містом України, тому ракетні удари йому не страшні. Ба більше, ці думки умисно розганяють в соціальних мережах, щоб викликати соціальне збурення. На кшталт того, що умовному Харкову чи Дніпру дістається майже не щодня, а для Києва війна далеко.

За словами військового експерта Івана Ступака, саме ці настрої буде використовувати ворог для створення суспільного невдоволення, тому атаки Києва балістикою є продовженням вже створеної інформаційно-психологічної стратегії.

"Це психологічний терор місцевого населення. Відомо, що після пусків ракет дуже мало часу до її підльоту, а тривога часто вмикається вже після удару. Тому киянам доводиться постійно думати про свою безпеку, не спати ночами, що викликає незадоволення. Я думаю, що в планах ворога розрахунок саме на тиск населення на владу через це", — говорить Фокусу Ступак.

Україні потрібно 50 батарей комплексів ЗРК Patriot, щоб повністю закрити своє небо Фото: PBS

Експерт пояснює, що Росія буде адаптувати тактику повітряних атак до своїх цілей. Наразі, ймовірно вони хочуть щось дістати, в Києві є півтора-два десятки обʼєктів, які б вони хотіли знищити.

"Вони атакуватимуть поки не дістануть або ці об’єкти не перестануть існувати. Це можуть бути якісь рембази чи склади, наприклад, тому і взялися так", — говорить Ступак.

Економіка української ППО

Ще одним аспектом балістичних атак на столицю є виснаження запасів комплексів ППО. За словами Каткова, орієнтовна вартість однієї ракети для комплексу Patriot складає приблизно 3 млн доларів, а для однієї цілі їх використовується дві. Тобто, для перехоплення всіх 18 ракет, що було випущено по Києву було витрачено 36 ракет по 3 млн доларів кожна. Кількість запасів, коштів і можливості їх придбання суттєво обмежені в Україні.

За даними Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ вже встановлено місце, звідки відбувалися пуски С-400 по столиці України. Це населений пункт Клинці в Брянській області РФ, що за 250 км від Києва та в 45 км від кордону.

Комплекс С-400, з якого атакують Київ, знаходиться в Брянській області, населений пункт Клинці Фото: скриншот

На озброєнні в України є засоби здатні уразити цілі на такій відстані. Насамперед це американський комплекс M142 HIMARS. Якщо говорити мовою цифр і підраховувати кошти західної допомоги, то залп одного HIMARS коштує 1 млн доларів, що суттєво дешевше за перехоплення 48Н6 та матиме стовідсотковий результат.

Але тут потрібно згадати про заборону використання західного озброєння по суверенній території РФ. Можна припустити, що РФ хоче спровокувати Київ на їхнє застосування, щоб надалі звинуватити США та Україну. Також потрібно згадати про українську розробку ЗРК "Вільха-М", що наразі проходить фінальні випробування. Комплекс здатен уражати цілі на відстані до 200 км.