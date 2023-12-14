Вийшов із зали: Орбан влаштував "демарш" під час голосування щодо вступу України до ЄС

Орбан заявив, що Угорщина не хоче брати участь у цьому "поганому рішенні" і назвав його нераціональним за нинішніх обставин.

У четвер, 14 грудня, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до політичного блоку. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан демонстративно покинув залу, коли лідери Європейського союзу ухвалили рішення щодо переговорів з приводу членства України в ЄС. Про це пише Тhe Gurdian.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покинув залу, поки лідери ухвалили рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС, повідомили Guardian троє дипломатів ЄС.Орбан залишив місце під час рішення щодо України, кажуть дипломати", — пише видання.

До цього Орбан заявив, що Угорщина не хоче брати участь у цьому "поганому рішенні" і назвав його нераціональним за нинішніх обставин, він повторив свою позицію про те, що Україна не готова почати переговори про вступ до ЄС.

"Угорщина не змінює своєї позиції", — сказав він.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

"Колосальна робота Президента Володимира Зеленського з нашими партнерами, для досягнення цього результату. Інтенсивні переговори, на які в нього постійно є енергія та аргументи. Чудова робота команди 24/7. Вітаємо українців, дружній народ Молдови. Рухаємось далі", — написав він.

Також голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою За підсумками переговорів Грузія отримала статус кандидата. Крім того, він повідомив про намір ЄС почати переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно країна виконає необхідні вимоги, щоб відповідати критеріям членства.

Нагадаємо, що 14 грудня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить підстав для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заявляла, що готова відкликати вето на допомогу Україні. Втім в обмін на це вони вимагали 30 мільярдів євро від Європейського Союзу.