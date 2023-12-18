Офіс президента анонсував підсумкову пресконференцію Зеленського

ЗМІ зможуть акредитувати на захід по одному кореспонденту, оператору та фотографу.

У вівторок, 19 грудня, відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у заяві Офісу президента.

Акредитація представників журналістів проводиться до 16:00 18 грудня. Від одного засобу масової інформації дозволено акредитувати по одному кореспонденту, оператору та фотографу.

Стосовно часу та місця проведення заходу повідомлено в листі-підтвердженні акредитації.

Конференція Зеленського та зустріч із сенаторами США

Зеленський зустрівся 11 грудня з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Чарльзом Брауном. Керівник Пентагону наголосив, що допомога західних партнерів для українських військовий має вирішальний вплив на ситуацію на полі бою, адже завдяки спільним зусиллям ЗСУ повернули вже більш ніж половину територій, які РФ захопила з лютого 2022 року.

Російські окупанти, як заявив американський міністр, дуже сильно ослаблені. Очільник Кремля Володимир Путін хотів деморалізувати український народ, але зробив це зі своїми військами.

Президент Володимир Зеленський 13 грудня завершив робочу поїздку до США. Запрошення відвідати Вашингтон президент отримав особисто від лідера США Джо Байдена. В Конгресі США й досі є двопартійне розуміння необхідності підтримки України у боротьбі з російським вторгненням, але немає консенсусу щодо її фінансування.

Нагадаємо, 15 грудня Зеленський розповів про плани України на кілька тижнів. Зі слів президента, зараз триває робота з міжнародними союзниками. Українська сторона вже планує активність на січень.