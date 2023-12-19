"Не місце в ЄС": Ердоган після зустрічі з Орбаном гальмуватиме вступ України, — Reuters

Під час перебування в Угорщині лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Київ.

Очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив "політичну заздрість" Україні через позитивне рішення на саміті ЄС в Брюсселі щодо переговорів про вступ до союзу, однак заявив, що там вчинять з Україною та Молдовою так само, як і з Анкарою, "загальмувавши" їхні заявки. Про це пише Reuters із посиланням на заяву Ердогана після візиту до Угорщини.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть у глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною", — заявив Ердоган журналістам.

За його словами, неправильно, що Анкара "роками чекає" позитивного рішення щодо вступу до ЄС.

"Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди", — сказав він.

На думку Ердогана, стратегічно та економічно Туреччина має більший потенціал, тому вже давно виборола своє право "бути в ЄС".

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", — сказав він.

Туреччина і вступ до ЄС: що відомо

Турецька Республіка вела переговори про вступ до Європейського Союзу як держава-член після того, як 14 квітня 1987 року подала заявку на вступ до Європейського економічного співтовариства, попередника ЄС. Це одна з семи нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС разом з Албанією, Сербією, Молдовою, Північною Македонією, Чорногорією та Україною.

Поки заявка Туреччини до ЄС залишається "замороженою". Занепокоєння блоку зумовлене кількома причинами: "поганою" ситуацією в країні з правами людини, питаннями щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї, а також питанням Кіпру.

Зазначимо, що Ердоган зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який є палким опонентом ідеї вступу України в ЄС.

На перемовинах в Брюсселі щодо цього він ясно розкрив свої наміри. Хоча канцлер Німеччини Олаф Шольц в певний момент виманив його з кабінету перемовин "на каву" у розпал дискусії щодо України (про це заявляли ЗМІ після саміту), і за підсумком, Орбан пропустив голосування лідерів ЄС, — пізніше в соціальних мережах він розкритикував це рішення.

Також на саміті ЄС Орбан ветував 50 млрд євро підтримки для України. Наразі в Євросоюзі уже вигадали, як "підрізати йому хвіст" через це.

Угорські опозиціонери тим часом влаштували акцію протесту біля офісу Орбана. Політики облили паркан червоною фарбою та засудили контакт уряду з Росією.