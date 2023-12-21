Якщо не ухвалимо допомогу Україні у січні, є "план Б", — конгресмен США (відео)

Демократ Майк Квіґлі назвав себе "оптимістом" та припустив, що пакет все ж буде прийнятий на початку 2024 року. Він наголосив, що якщо США затягнуть з допомогою, те ж саме зроблять і інші партнери.

Конгрес має ухвалити законопроєкт, який стосується допомоги Україні, до кінця січня. Однак на випадок, якщо цього не станеться, є "план Б". Про це в коментарі виданню "Голос Америки" розповів член Палати представників США та представник Демократичної партії Майк Квіґлі.

"Я — оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, то це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично ми говоримо десь про середину січня", — сказав він.

Американський чиновник сподівається, що пакет ухвалять після повернення до роботи у січні і його вистачить на увесь 2024 рік.

"Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу. Ба більше, я сподіваюся, якщо Конгрес перейде під нове керівництво, то сумніви щодо підтримки України не лунатимуть з Палати Представників", — зазначив Квіґлі.

З його слів, рішення про допомогу України дає сигнал як партнерам, так і "ворогам" по НАТО. Отже, якщо американці "затягнуть" процес, з них можуть взяти приклад і інші союзники.

У США є "план Б"

Однак американці мають "план Б" та вже досліджують його. Йдеться про "деякі процедурні методи". Зокрема, чиновники можуть спробувати "звільнити" законопроєкти, які мають асигнування для України.

"Петиція про "звільнення законопроєкту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є "законопроєкти про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі", — пояснив Квіґлі.

Також демократ підтримує "інші заходи", які б забезпечили Україну певною сумою підтримки на три-чотири місяці.

"Це жахливий "план Б", він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги", — підкреслив конгресмен.

Коментар Майка Квіґлі (про виділення коштів для України — з 8:49)

Нагадаємо, про те, що голосування щодо виділення коштів для України відбудеться вже у січні 2024 року, стало відомо 19 грудня. Конгресмени продовжать переговори після канікул. Йдеться про пакет, запропонований президентом Джо Байденом ще восени, який включає 60 мільярдів доларів для підтримки України.

20 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що гроші на допомогу Україні закінчуються і часу вже "практично немає".