"Робить усе можливе": у США відреагували на заяви Путіна про переговори

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, російський президент не поводиться як людина, яка готова вести переговори, а намагається "поставити українців на коліна".

У Білому домі вважають, що заяви про готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна до мирних переговорів не відповідають дійсності. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня.

Представник Білого дому зазначив, що попри повідомлення в пресі про нібито бажання Володимира Путіна вести переговори, російський президент не поводиться як людина, яка готова до діалогу.

Джон Кірбі вказав на те, що за останні кілька днів ЗС РФ завдавали по Україні ударів ракетами і дронами, цілячись не тільки по військових об'єктах. За його словами, окупанти намагаються атакувати інфраструктуру, щоб використовувати зиму як зброю.

"Він (Володимир Путін, — ред.) робить усе можливе, щоб спробувати поставити українців на коліна, тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, висунутий президентом, був прийнятий", — сказав Кірбі.

Чиновник також зазначив, що перед Новим роком США передали Україні пакет військової допомоги, однак для подальшої допомоги Києву необхідне схвалення Конгресу.

Нагадаємо, 2 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ліквідації президента РФ Володимира Путіна недостатньо для старту переговорів між Україною і Росією. Він також зазначив, що російська опозиція не впливає на жодні процеси всередині РФ.

Раніше, 30 грудня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістських цілей і не зацікавлена в чесних переговорах з Україною.