Китайська делегація вирішила не зустрічатися із Зеленським у Давосі, – ЗМІ

Китай відмовився, як зазначив інший високопоставлений чиновник США, від будь-яких зібрань після того, як РФ закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Представники України планували зустріч президента Володимира Зеленського у Давосі прем'єром КНР Лі Цяном, але Китай відхилив пропозицію. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Посадовець, як зазначає видання, назвав це "неприємним сюрпризом" для Києва. З його слів, українські лідери не приховували свого бажання зустрітися з китайськими чиновниками.

Рішення китайської делегації не зустрічатися з українцями виявилося навмисним, а не результатом проблеми з розкладом. Один високопоставлений чиновник США пояснив, що Пекін вирішив відхилити прохання Києва стосовно зустрічі у певний момент.

Китай відмовився, як зазначив інший високопоставлений чиновник США, від будь-яких зібрань після того, як РФ закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною. Обом посадовцям, як і іншим, згаданим у повідомленні, було надано анонімність.

При цьому представник України в коментарі виданню заперечує, що було прохання щодо зустрічі з представниками КНР.

Китайські чиновники не відповіли на запит щодо коментаря.

Форум у Давосі та значення для України

У понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії із робочим візитом. Він зустрівся з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Вони обговорили ситуацію на полі бою в Україні, подальше посилення системи протиповітряної оборони, відповідні оборонні потреби держави, підготовку наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими договорами згідно декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

Володимир Зеленський також зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії. Вони домовилися щодо скринінгу законодавства України.

Нагадаємо, 17 січня Володимир Зеленський пояснив, що чекає військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Президент вважає, що на відміну від Росії, де Кремль відправляє своїх громадян на "м’ясні штурми", Україна поважає права людини.