Гібридна світова війна. Хто стоїть за збільшенням кількості локальних силових конфліктів

Від початку 2024 року на світовій карті додалося ще дві "гарячих точки" з бойовими діями. Тенденції щодо збільшення їхньої кількості зростають, а світові лідери попереджають про необхідність підготовки до великої війни. Фокус розбирався, що стоїть за новими ескалаціями та чи здатні вони перерости у Третю світову війну.

За неповних три тижні нового 2024 року КНДР вже встигла обстріляти острів Йонпхендо, що знаходиться на південь від лінії розмежування з Південною Кореєю. Лідер КНДР Кім Чен Ин ще наприкінці 2023 року наказав посилено готуватися до війни, а зараз наполягає на тому, щоб визнати Південну Корею окремою державною. Тим самим буде поставлено крапку в ініціативі возз'єднання півострова. Надалі південні сусіди отримають статус ворога номер один.

В Червоному морі єменські хусити продовжили напади на судна з військовими та стратегічними вантажами, та безпосередньо на американські військові кораблі. Лідери хуситів вже оголосили, що вступлять у війну проти Ізраїлю на боці угруповання "Хамас". Відповідь США, які разом з ЄС, визнали "Хамас" терористичною організацією була силовою. США та Велика Британія за підтримки Нідерландів, Канади, Австралії та Бахрейну завдали ударів по військових обʼєктах хуситів в Ємені. Відзначимо, що на район Червоного моря припадає понад 15% світового торгового судноплавства.

США зважилися на атаку хуситів в Ємені, але зволікають з підтримкою України Фото: Sky News

15 січня військові сили Ірану завдали ракетного удару по Іраку та Сирії, а двома днями пізніше – обстріляли сусідній Пакистан балістичними ракетами. У відповідь Пакистан завдав удару по прикордонній території, де за інформацією уряду, знаходилися бази терористів.

Вперше після виборів президента Тайваню, китайська військова авіація наростила свою активність поблизу острова. Вільям Лай, що переміг на президентських виборах, вважається Пекіном "сепаратистом", а Тайвань, відповідно, своєю територією.

Скільки воєнних конфліктів у світі

Світ швидко набирає обертів глобального конфлікту, а деякі політики та експерти вважають, що Третя світова війна вже почалася. Країни-члени НАТО припускають, що пряме військове зіткнення з РФ станеться вже наприкінці цього десятиліття та готуються до війни. Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський в інтервʼю The Sun заявляв, що Україна сьогодні перебуває у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. Раніше вже звучали заяви, що Росія провокуватиме ситуацію на Балканах та може вдертися до країн Балтії, почати бойові на Сувальському коридорі. Подібні заяви можна оцінювати по різному, більше саме, як політичні, але в НАТО, все-таки вирішили провести військові навчання за відповідним сценарієм.

За принципами логіки та історичними паралелями назвати все, що відбувається світовою війною складно. Ми поки не бачимо війни двох або більше сторін чи коаліції у великому масштабі. Хоча в медійному просторі вже виокремилася термінологія для "Осі зла" та "Сил демократії". Все що проходить на світовій політичній карті більше схоже на гібридну війну за якою можна прослідкувати саме протистояння двох цих сил.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Центру Разумкова" Олексій Мельник зазначає, що загальна тенденція до збільшення воєнних конфліктів спостерігається останні пʼять років. Для прикладу, на зараз у світі понад 60 таких конфліктів, у 2021 році – було 51, а вже за рік – 56. Якщо дивитися на тенденції та сценарії, то можна говорити, що конфлікти будуть й далі загострюватися та виникати нові.

"З початком великої війни в Україні, у світі наступив той момент, коли всі сторони існуючих воєнних конфліктів вирішили, що настав час взяти реванш. На жаль, світова система безпеки не здатна нічого цьому заподіяти та зупинити", — говорить він Фокусу.

Мельник зауважує, що абсолютна більшість конфліктів має глибинні проблеми та не є такими, які можна вирішити швидко. Наприклад, конфлікт на Близькому Сході чи Іран проти Пакистану.

Чому не діє міжнародна система безпеки

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак пояснює, що така ситуація виникає, коли стара міжнародна система безпеки деградує, а нову ще не сформовано. Для прикладу, можна згадати світ після Другої світової війни.

Опитані виданням експерти зазначають, що загострення військових конфліктів та збільшення їхньої кількості ще не є ознакою початку глобальної війни. Це скоріш чергова перевірка на міцність світових гравців та визначення межи, за якою велика війна вже буде невідворотною.

На думку військового експерта Івана Ступака, ескалація відбувається через те, що наразі у світі немає сили чи коаліції сили, здатних все це стримати та зупинити.

"Світ перейшов в епоху нових військових конфліктів, принцип, коли всі можуть заробляти, і всім все буде добре, вже не діє – гроші уже нічого не вирішують. Політика США з їхніми напівмирами показує неможливість бути сильним світовим лідером, це поступово бачать всі. Наразі у світі існує запит на сильного лідера, статус якого втрачає США. В Європі вже почали самостійно готуватися до можливої війни з РФ. на світовій арені відбувається свавілля від тих, кого вважали слабкими та тримали десятиліттями під санкціями – Іран, Північна Корея. Сюди ж треба згадати угрупування Хезболла, хуситів, Хамас", — зазначає він Фокусу.

Що чекає на світ у 2024 році

За словами Олексія Мельника, нові конфлікти вигідні Російській Федерації, але не завжди за ними вона стоїть. Наразі можна спрогнозувати як діятиме Кремль, дещо складніше визначити, що він зробити зможе, та як діяти, щоб у нього такої можливості не було.

"Однією з цілей повномасштабного російського вторгнення в Україну було відволікання уваги Заходу від тих питань, де виникала з ним конкуренція. Таким чином інша сторона хотіла виграти цю конкуренцію. Зараз загострення ситуації в світі, навпаки, для того, щоб відволікти увагу Заходу від підтримки України, та втягнути його в інші конфлікти", — говорить експерт.

РФ та Іран потребують постійної ескалації світового порядку та погроз знищити весь світ Фото: РИА Новости

Олексій Їжак припускає, що так звана "вісь зла" відчуває складнощі, тому їм потрібно переломити ситуацію. Вони раніше обіцяли ескалацію, ось тепер її роблять. Фахівець уточнює, що зростання кількості конфліктів не є таким, що означає війну, вони більше схожі на терористичні, ніж військові дії.

"Такі прояви напівтерористичних дій будуть продовжуватися, РФ вже обіцяє Європі серії терактів у відповідь на підтримку України. Іран відповідає за атаку по хуситам, адже Пакистан є країною з безпековими зобовʼязаннями від США та Великої Британії. Єдиний, хто не підсвічуватиме себе – це Китай. А РФ, Іран та Північна Корея і надалі таким чином привертатимуть до себе увагу та будуть погрожувати, що вони можуть зруйнувати весь світ", — розповідає аналітик.

Росія має солідний досвід терористичної діяльності на території європейських країн. Нещодавно було встановлено, що за вибухами на складах боєприпасів та озброєння в Чехії та Болгарії стоїть Головне управління розвідки Генерального штабу Збройних сил РФ.