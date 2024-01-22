Схвалення Конгресом фіндопомоги для України потроїть суму від інших донорів, — Держдеп

США можуть допомогти Україні збільшити експорт зерна та сталі до 8 мільйонів тонн на місяць, що дозволить додати до державної скарбниці нашої держави до 5 мільярдів доларів за рік і зменшити залежність від міжнародної підтримки.

Якщо Конгрес США підтримає рішення щодо надання допомоги Україні, це допоможе залучити майже втричі більшу суму від інших донорів. Про це Пенні Пріцкер, спецпредставниця з питань економічного відновлення України в Держдепартаменті США, повідомила в колонці для видання The Hill.

Вона наголосила на тому, що війська РФ сприяють глобальній продовольчій інфляції. Напад Росії на Україну спричинив нові хвилі міграції. За її словами, ситуація тільки погіршиться, якщо "Путін зітре Україну як суверенну державу з мапи світу".

Пріцкер зазначила, що економічна підтримка допомагає Україні воювати. За її словами, екстрені служби ефективно працюють, а рятувальники оперативно гасять пожежі після атак російських дронів і ракет. Необхідна фінансова підтримка для 517 тисяч лікарів та інших працівників охорони здоров’я, які лікують поранених цивільних і військових.

Більша частина навантаження лягає на плечі американських союзників і партнерів, які в сукупності надають Україні вдвічі більше економічної допомоги, ніж США. ЄС має намір підтримати Україну цього року ще на $54 млрд.

Вона назвала економічну підтримку України з боку США мультиплікатором сили у світі.

"Наш запит до Конгресу на $11,8 млрд допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів", — пояснила спецпредставниця.

Допомога США в галузі безпеки підсилює боєготовність американських військ і створює добре оплачувані робочі місця вдома. Це робить усіх нас сильнішими та безпечнішими. Це гарантує, що Америка залишається оплотом демократії. Аргументи для військової підтримки не можуть бути сильнішими.

Вона закликала "подумати про Чорне море". За її словами, якщо вдасться об’єднати інвестиції в інфраструктуру, приватний сектор і оборону, США зможе допомогти Україні збільшити експорт зерна та сталі до 8 мільйонів тонн за місяць. Це дозволить додати до державної скарбниці нашої держави залучити до 5 мільярдів доларів на рік, зменшивши залежність країни від міжнародної підтримки.

Нагадаємо, 20 січня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що США не постачали Україні зброю, яку та просила для війни проти російських загарбників. За його словами, Білий дім повинен виконати попередні зобов'язання, перш ніж просити нові мільярди для допомоги українським військам. Республіканці чекають на відповідь від адміністрації президента.