Не так трактували: у Путіна відхрестилися від заяв Bloomberg щодо можливого припинення війни

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Москва і далі наполягатиме на тому, щоб Україна залишалася нейтральною країною.

Повідомлення агентства Bloomberg про нібито готовність Росії розпочати мирні переговори з Україною не відповідає дійсності. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Лента.ру".

"Ні, це неправильне повідомлення, воно абсолютно не відповідає дійсності", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

За словами речника президента, Москва все ще наполягає на тому, щоб Україна залишалася нейтральною країною. Крім того, у Кремлі не відмовляються і від вимог щодо невходження України до складу НАТО.

За інформацією агентства Bloomberg, Москва надсилає Вашингтону сигнали через посередників про відкритість до переговорів щодо завершення війни в Україні. За словами джерел видання, сигнали було подано високопоставленим американським чиновникам у грудні через неназваного посередника. За їх словами, Москва готова розглянути відмову від вимог щодо нейтрального статусу України і навіть від позиції щодо невступу Києва до НАТО в обмін на визнання нових регіонів російськими.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк, Україна готова до переговорів із Росією про завершення війни, однак це може відбутися лише за певних умов.

Також наприкінці грудня 2023 року Подоляк розповідав журналістам, що в класичному сенсі слова переговорів не буде. Будуть лише ультимативні вимоги до Росії, які та прийме.