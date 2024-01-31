Проєкт буде розділений: що буде з допомогою для України та зміцненням кордону США, — ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що подальші кроки поки що не можуть бути визначені, адже не опубліковано текст майбутньої угоди щодо безпеки південного кордону.

Пакет з національної безпеки США, який об'єднує в собі допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також зміцнення американського кордону на півдні, може бути розділений. Про це повідомив спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон, про що пише видання Semafor.

Він також визнав, що подальші кроки поки що не можуть бути визначені, адже не опубліковано текст майбутньої угоди з безпеки кордону. Прессекретар Джонсона Радж Шах применшив значення цих коментарів і сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

"Проте ці зауваження є ознакою того, що Джонсон вважає, що ширший пакет, який включатиме зміни в політиці безпеки кордонів, узгоджений Сенатом, виявиться мертвим після прибуття до Палати представників, і намічає шлях уперед, зважаючи на це припущення", — ідеться в матеріалі.

За словами журналістів, незрозуміло, чи означатиме поділ пакета, що Палата представників проведе окреме голосування щодо всіх частин, включно з допомогою Україні. Варто зазначити, що проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може піддати Джонсона критиці з боку конгресменів правого спрямування, які виступають проти подальшої підтримки України.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що у США попередили, що найближчі місяці стануть критичними для України. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Конгрес США має оперативно ухвалити рішення щодо надання підтримки Україні, тому що бойові дії найближчими місяцями матимуть ключове значення для Києва.