Українці у РФ можуть згадати про свою ідентичність лише у випадку її поразки, — експерт

Експерт заявив, що говорити про реальні перспективи практичної реалізації відповідного указу президента наразі важко, однак можна зібрати факти і свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживають на російських територіях.

Президент України Володимир Зеленський 22 січня підписав указ, у якому доручив уряду розробити "план дій зі збереження національної ідентичності українців у РФ, зокрема на історично населених ними землях". Однак, ті українці, які наразі проживають у Росії вже довгий час денаціоналізовані та русифіковані. Про заявив кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко у матеріалі Фокусу "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону".

"Наразі важко визначити, про яких саме українців йдеться на території РФ, коли говориться про захист ідентичності. Якщо вірити їхній статистиці, кількість українців — менше мільйона. І абсолютна більшість з них в теперішніх умовах настільки денаціоналізована та русифікована, що навряд хтось зможе оголосити себе українцем. А надто у РФ зараз це небезпечно", — пояснює він.

За словами Громенка, говорити про реальні перспективи практичної реалізації відповідного указу Зеленського для українців в Росії наразі важко.

Однак він зазначив, що єдине, про що може йтися — це про збір та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають на територіях РФ, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації.

Громенко додав, що для цього Кабмін може заснувати центр документування злочинів Російської Федерації проти українців, які проживають на території країни-ворога.

"Цей указ спрямований на те, аби фіксувати злочини проти українців на території Росії в історичному контексті, — пояснює Сергій Громенко. — Можливо потім, колись, з цього вийде позов до міжнародного суду, на основі цього указу. Тоді, коли буде розгорнута інтенсивніша комунікація з іншими поневоленими народами Росії".

Експерт переконай, що згадати про національну ідентичність у РФ українці можуть тільки у випадку поразки Росії. За його словами, наприклад, кубанські козаки не заявлятимуть, що вони українці, а розвиватимуть свою регіональну кубанську ідентичність.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ. У ньому, зокрема, йдеться, що Росія протягом століть систематично знищувала та знищує національну ідентичність.

Раніше повідомлялось, у Росії провели онлайн-референдум за незалежність п'яти республік і вже є перші підсумки.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону"