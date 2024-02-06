"Не жахлива партія": нардепку Мар'яну Безуглу виключено зі "Слуги народу"

За словами народної обраниці, політичній силі потрібно змінити формат, позиціювання, розсекретити дані про членів партії, які воюють. При цьому вона заявила, що підтримує президента України.

Народну депутатку України та ексзаступницю голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Мар'яну Безуглу було виключено з партії "Слуга народу" після того, як голова партії Олена Шуляк задовольнила її заяву про вихід із політичної сили. Про це сама нардепка 6 лютого повідомила у своєму Facebook-акаунті.

У своєму повідомленні Безугла поділилася своїми думками про ситуацію в партії. Вона висловила розчарування в тому, що її спроби змінити стратегію і формат партії, а також привернути увагу до важливих питань, були проігноровані. Безугла також зазначила, що партія перебуває в інерції й не виявляє бажання розвиватися, що заважає її позитивній динаміці.

"Тому що всі мої спроби довести, що партії треба вибратися із зелених хмар 2019 року, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані про членів партії, які воюють (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій і ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — це окрема історія. Домоглася таки, виключили. Фу", — пише Безугла.

Нардепка висловила думку, що партії, які проходять до Верховної Ради, часто являють собою тимчасові лідерські проєкти, які змінюються разом з обставинами. Вона зазначила, що українське суспільство голосує за особистості, а не за ідеї та інститути, і це відбивається на політичному ландшафті.

"Усе ж таки вважаю, "Слуга Народу" не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", — пише Безугла.

Безугла також згадала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, діяльність якого вона постійно критикує.

"Не знаю, чи перейдемо ми нарешті від месій і татусів до соціал-демократів, лібералів, консерваторів тощо... До ідеологій, правил і багаторазових політичних спільнот... Дивлюся на "боженьку Залужного", стає сумно. Хоча бачу і світло в кінці тунелю", — ідеться в пості Безуглої.

Вихід Безуглої зі "Слуги народу" — що відомо

11 січня Мар'яна Безугла повідомила про своє рішення вийти з партії "Слуга народу" і з парламентської фракції. При цьому вона заявила, що "підтримує президента" і залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами".

Раніше, 6 січня, у Верховній Раді з'явився проєкт постанови про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Критика Безуглої Залужного

26 листопада 2022 року нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він не надав план на 2024 рік. За її словами, військове керівництво, яке "не може надати жодного задуму", має піти.

Раніше вона заявляла, що "генерал жодного разу не був у жодному ТЦК". Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, що вважає публікації депутатки "відвертою дискредитацією".

Після висловлювань Безуглої щодо військового командування 28 листопада стало відомо, що на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорювали позбавлення Мар'яни Безуглої посади голови підкомітету з демократичного цивільного контролю.