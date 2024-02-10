Один сенатор проти: розгляд законопроєкту про допомогу Україні можуть відкласти, — ЗМІ

За словами журналістів, сенатор-республіканець Ренд Пол вважає, що Штати насамперед мають охороняти свої кордони.

Сенатор Ренд Пол пообіцяв відкласти голосування за законопроєкт на суму 95,3 млрд доларів, який має профінансувати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляє The Hill.

За словами журналістів, Пол назвав законопроєкт "гнилим".

"Я заперечуватиму проти будь-якого прискорення ухвалення цього гнилого законопроєкту про іноземні витрати. Це жахлива ідея висувати й ухвалювати законопроєкт, що намагається захистити кордони інших країн раніше, ніж ми захистимо свої. Ми повинні розв'язувати наші проблеми тут, удома" — написав Пол на своїй сторінці в X (раніше Twitter).

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив колегам, що сенатори залишатимуться на сесії доти, доки законопроєкт не буде ухвалено.

Шумер запропонував республіканцям можливість проголосувати за поправки, якщо вони погодяться прискорити справу.

"Я сподіваюся, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди щодо поправок, щоб ми могли рухати цей процес", — сказав він.

Якщо Пол затягуватиме дискусію якомога довше, голосування щодо остаточного ухвалення може відбутися у вівторок 13 лютого.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із сенаторами США допомогу Україні. Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США, які представляють Демократичну та Республіканську партії. За словами Шольца, союзники мають допомогти Україні, щоб вона захистила себе від російської агресії.