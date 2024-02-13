Військова допомога Україні: Сенат США проголосував за припинення дебатів про законопроєкт

За словами посла України у США, "за" таке рішення проголосували 66 сенаторів, а "проти" — лише 33.

У Сенаті США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню (95 млрд доларів) без фінансування охорони південного кордону Штатів. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, "за" таке рішення проголосували 66 сенаторів, а "проти" — тільки 33.

"Наступним кроком стало ухвалення клопотання про припинення дебатів за оновленим текстом законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (за необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори", — написала Маркарова.

Також видання The Hill повідомило, що пакет допомоги Україні та Ізраїлю винесуть на голосування найближчими днями. Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер перед голосуванням рекламував законопроєкт як "авансовий платіж за виживання західної демократії та виживання американських цінностей". Він закликав колег завершити дебати, які тривали майже тиждень.

Сенатори, які проголосували за цей захід, сподіваються, що сильна підтримка обох партій надасть достатнього політичного імпульсу, щоб спонукати спікера Майка Джонсона винести законопроєкт про виділення допомоги на розгляд Палати представників у Конгресі.

Нагадаємо, що 9 лютого Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із сенаторами США допомогу Україні. Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США, які представляють Демократичну та Республіканську партії. За словами Шольца, союзники мають допомогти Україні, щоб вона захистила себе від російської агресії.