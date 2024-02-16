Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні

Палата представників повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.

Палата представників Конгресу США пішла на канікули до кінця лютого. Спікер республіканець Майк Джонсон не виніс законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на голосування. Про це пише видання The Hill.

За словами журналістів, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Джонсон завдає шкоди національній безпеці США.

"Кожен день, коли спікер Джонсон погіршує нашу національну безпеку, Америка програє. І щодня, коли він відкладає чисте голосування, авторитет республіканців у Конгресі серед американського народу падає", — повідомив Бейтс у записці, яку отримали журналісти.

За його словами, "втеча" на канікули лише посилить проблеми.

Видання пише, що Палата представників повернеться до Конгресу тільки 28 лютого.

Палата представників пішла на канікули: Байден відреагував

Президент США Джо Байден також не залишив без уваги відхід Палати представників на канікули. У себе в X (раніше Twitter) він написав, що не забуде цього.

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", — написав він.

Джо Байден відреагував на канікули Палати представників Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон прямо заявив, що не поставить законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Спікер розкритикував законопроєкт за виключення положень про безпеку американського кордону.

"Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні", — сказав Джонсон.

Також нагадаємо, що в Білому домі спікеру Джонсону присвятили віршовану валентинку. В іронічній манері його звинуватили в руйнуванні угоди про кордон.