Зеленський і Шольц підписали "безпрецедентний документ": про що домовилися (фото)
Угодою закріплено, що у 2024 році Німеччина виділить 7 мільярдів євро на підтримку України. Також пункти стосуються санкцій, покарання РФ за напад, вступу в ЄС і ворожих активів.
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Про це український лідер повідомив 16 лютого в соцмережах.
"Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", — розповів Зеленський.
Президент зазначив, що також угода передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ на Україну.
"Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою та людьми, за всю підтримку та допомогу", — додав Зеленський.
Основні пункти угоди й термін її дії
Пресслужба ОП опублікувала основні норми, які закріплює укладена між Україною та Німеччиною угода.
Документ передбачає:
- виділення Німеччиною понад 7 млрд євро на військову допомогу у 2024 році;
- продовження підтримки України протягом дії угоди;
- роботу Німеччини над посиленням санкцій проти Росії та боротьбу з ухиленням від них (до завершення війни та відновлення територіальної цілісності України);
- роботу Німеччини в Коаліції щодо створення трибуналу для забезпечення відповідальності РФ за злочин агресії;
- механізм згаданих Зеленським екстрених консультацій, які мають бути застосовані впродовж доби;
- підтримку України з боку Німеччини на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО;
- готовність Німеччини разом із іншими партнерами законно спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України.
"Цією безпрецедентною угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року. Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність", — підкреслили в ОП.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що угода діятиме протягом 10 років із дати підписання.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту в Україну анонсував новий пакет військової допомоги для України. Його вартість сягає понад мільярд євро.
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