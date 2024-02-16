"Швидкого миру не буде": Шольц звернувся до Путіна через Україну (відео)

Росія не зможе реалізувати сценарій "швидкого миру", на який натякав президент Володимир Путін. Натомість Україна отримає від Німеччини та партнерів всю необхідну допомогу.

Укладання безпекової угоди Німеччини та України свідчить про те, що Росія не отримає "швидкого миру", який мав відбутись за сценарієм президента РФ Володимир Путіна. Україна матиме всю необхідну допомогу, щоб здобути перемогу над країною-агресором. Про те, що означає безпекова угода, пояснив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час підсумкової пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час виступу на пресконференції Шольц заявив, що Україна здобуде мир, але не за сценарієм, який готувався у Росії. З його слів, сьогодні Кремль демонструє начебто готовність до "швидкого миру", при цьому не відмовляючись від жодної з цілей, висунутих на початку вторгнення.

Канцлер визнав, що росіяни "не готові до тривалого та сталого миру", тому пояснив Путіну, що Німеччина і далі буде підтримувати українців — розмір підтримки не знижуватиметься.

"Ми не знизимо підтримку України. Ми й надалі стоїмо поруч з українками та українцями", — заявив Шольц.

Німецький канцлер окреслив зміст угоди, укладеної 16 лютого:

співробітництво у сфері безпеки;

допомога у розмінування, енергетиці, відбудові;

Україна бере на себе зобов'язання продовжувати реформи, необхідні для вступу до ЄС;

Німеччина зобов'язується під час нападу РФ, який може статись у майбутньому, всіляко підтримувати Україну — дипломатично, економічно, військово.

"Ми будемо підтримувати українських партнерів у розбудові сучасних обороноздатних Збройних сил для того, аби запобігти будь-якій майбутній агресії Росії", — наголосив канцлер Шольц під час пресконференції.

Безпекова угода — деталі

Зазначимо, 12 січні 2024 року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав до України та підписав угоду про безпеку для України. У тексті угоди британці гарантували, що будуть надавати військову допомогу, навчатимуть бійців Сил оборони, ділитимуться розвідданими. Окремо зазначалось, що у випадку можливого майбутнього нападу РФ Британія більш активно долучиться до захисту України.

Тим часом президент Зеленський 16 лютого запланував укладання ще однієї угоди — з Францією, — про це повідомили у Єлисейському палаці. Для цього очільник України має прибути до Парижа, щоб зустрітись з президентом Еммануелем Макроном.

Угода про безпеку — домовленості, які були обіцяні України під час Вільнюського саміту НАТО у липні 2023 року. Тоді члени Північноатлантичного альянсу не підтримали української заяви про вступ, натомість говорили про гарантії безпеки.

Нагадуємо, 16 лютого стало відомо, що згідно з новими домовленостями, Німеччина надасть Україні 7 млрд євро допомоги у 2024 році. Напередодні, 15 лютого, нові пакети допомоги анонсували Велика Британія та Франція.