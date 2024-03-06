"Ніхто й ніколи не пробачить": Данілов назвав пункти, без яких переговори з РФ неможливі

За словами секретаря РНБО, пора вже позбутися ілюзій, що з Росією можна домовитися в нинішніх реаліях. Ситуація на фронті залишається важкою, але Київ знайде можливість вирішити проблеми.

Війна в Україні триває, і все частіше з'являються розмови про те, що необхідно досягти консенсусу, припинити вогонь і знайти мирні шляхи. Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) висловився про це.

За його словами, він хотів би зробити кілька концептуальних зауважень для тих, хто почав вірити в "слабкість Заходу", "могутність Росії", "українську втому" та "занепад США". У всі ті наративи, які щодня озвучує російська пропаганда.

Насамперед секретар РНБО назвав "Українську формулу миру" президента Володимира Зеленського. Це документ не загальних декларацій, а практичних реалізацій.

"Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутися ілюзій про українську поступливість у цьому питанні та зрозуміти рівень нашої твердості. Російським воєнним злочинцям ніхто й ніколи не пробачить смерть невинних українських дітей. Допоки не буде справедливого суду й покарання, жодних контактів із нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", — написав Олексій Данілов.

Другий пункт стосується відновлення територіальної цілісності. Це безумовний і безальтернативний абсолют української позиції. Тільки після цього можна буде ухвалювати якісь пропозиції щодо врегулювання війни.

"В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто насмілився це перевірити", — продовжив секретар РНБО.

3 пункт. Стосується він ситуації на фронті, яка склалася сьогодні. Вона важка, але на війні немає статики, і все розвивається в стрімкій динаміці. Десь робиться крок назад, але потім буде рух одразу на два кроки вперед.

Україна обов'язково знайде відповіді на виклики, які пов'язані зі снарядним голодом, поповненням резервів і російським ракетним терором.

Західні партнери в цей час повинні виконати всі демократичні процедури, які пов'язані з перерахованими вище труднощами.

Далі в Раді національної безпеки й оборони висловилися стосовно втоми українців від того, що повномасштабна війна триває вже третій рік.

"Українське суспільство, безумовно, втомилося від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди виберемо свободу, за яку боротимемося стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати та розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", — пише Олексій Данилов.

5 пункт. Зусилля міжнародних посередників, які складаються з найпотужніших країн світу, мають бути спрямовані явно не на те, щоб переконати в чомусь Україну. Вони мають змусити Росію повернутися до дій у межах міжнародного права. Також має бути питання ліквідації шляхів обходу санкцій, завдяки яким Росія все ще має можливість продовжувати війну проти України й отримувати необхідні для озброєння компоненти.

Нагадаємо, 29 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського прем'єра, західні лідери застрягли у війні, яку неможливо виграти, і врешті-решт їм доведеться визнати, що між Росією та Україною не існує військового рішення.

3 березня повідомлялося, що Україна та Росія досягли межі своїх бойових можливостей під час війни, як вважають у Міністерстві закордонних справ Туреччини. Відповідно, є необхідність у початку мирних переговорів. За словами турецького дипломата Хакана Фідана, обидві сторони протистояння домоглися максимуму на полі бою, тому саме час домовитися про припинення вогню та "визнання окупації".